Ornans, le 23 octobre 2025

GROUPE GUILLIN : RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES 2025

En millions d'euros 30/06/2025 30/06/2024 Variation

2025 / 2024 Produit des Activités Ordinaires (PAO) 440,2 429,7 2,4% Résultat opérationnel 31,0 41,0 -24,2% Résultat net 22,0 32,0 -31,4% Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 45,0 52,9 -15,0% Endettement net 43,0 40,3 Gearing (ratio endettement net / capitaux propres) 0,07 0,07 Trésorerie 26,2 68,9

Ces comptes non audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 6 octobre 2025.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 440,2 M€, en hausse de 2,4% par rapport au 1er semestre 2024. A périmètre constant, le PAO progresse de 2,1% (+1,7% à taux de change et périmètre constants).

Le secteur « emballages » affiche un PAO de 415,1 M€, en hausse de 2,0% (+1,6% à périmètre constant). Le secteur « matériels » présente un PAO de 25,1 M€ contre 22,6 M€ au 1er semestre 2024, soit une augmentation de 11,0%.

Cela traduit une stabilité de ses volumes dans un contexte inflationniste qui continue de peser sur la consommation des ménages et en particulier sur les produits alimentaires.

Le Résultat Opérationnel s’élève à 31,0 M€ contre 41,0 M€ au 1er semestre 2024 en baisse de 24,2%, impacté notamment par la hausse persistante des coûts des plastiques recyclés, l’augmentation des coûts de l’énergie enregistrée au cours des premiers mois de 2025, ainsi que par une progression notable des charges de production. Ces facteurs conjugués ne nous ont pas permis de maintenir notre niveau de résultat opérationnel de 2024.

Par voie de conséquence, le Groupe enregistre un résultat net semestriel de 22 M€, en diminution de 10 M€ par rapport au premier semestre 2024.

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 45,0 M€ et représente 10,2% du PAO. L’endettement net consolidé s’établit à 43,0 M€, en hausse de 2,7 M€ par rapport au 30 juin 2024. Le gearing est de 0,07, identique à celui du 30 juin 2024.

Le Groupe continue à investir fortement dans son outil industriel afin de renforcer toujours plus sa performance. Au premier semestre 2025, le montant des investissements réalisés s’élève à 39,3 M€.

Pour rappel, le 25 avril 2025, Wefold Diffusion, filiale nouvellement créée et détenue à 100 % par Alterecopack, a acquis les fonds de commerce de Cartonnerie Moderne, Alpes Emballages et Défi Imprimerie. Fabricants d’emballages alimentaires en carton, les trois sites bénéficient d’un savoir-faire reconnu dans le boîtage carton personnalisé venant ainsi renforcer l’expertise des sociétés Wefold Blois et Wefold Tours.

Les perspectives pour le Groupe restent toujours très liées à la consommation des ménages en Europe qui est un facteur prépondérant dans sa performance. Dans le même temps, bien que le Groupe ne dispose d’aucun site dans les zones concernées, les incertitudes liées aux tensions géopolitiques (Ukraine, Russie, Proche-Orient) pourraient continuer à générer des impacts économiques qu’il est difficile de prévoir.

Le Groupe reste donc attentif aux effets persistants de l’inflation sur ses coûts de production et intensifie ses initiatives visant à renforcer sa productivité industrielle. L’objectif est de préserver sa compétitivité tout en maintenant une production ancrée en Europe, gage de qualité et de responsabilité durable. Le résultat 2025 du Groupe sera très sensible à tous ces facteurs.

Parallèlement, le Groupe poursuit son engagement en matière d’innovation afin de proposer à ses clients des solutions d’emballage alimentaire génératrices de valeur qui œuvrent pour la protection des personnes et des aliments et qui s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire.

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe Guillin est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires. Le Groupe Guillin est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 25 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 3000 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe Guillin, cotée sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 869,7 M€ en 2024.

