GROUPE GUILLIN : GROUPE GUILLIN REALISE L'ACQUISITION DE GRUYAERT ET V De V EN BELGIQUE

Ornans, le 30 décembre 2025

GROUPE GUILLIN REALISE L’ACQUISITION DE GRUYAERT ET V De V EN BELGIQUE

Groupe GUILLIN, leader européen en solutions d’emballages alimentaires et matériels associés, annonce que sa filiale française Alterecopack a, ce jour, acquis deux sociétés belges : GRUYAERT VERPAKKING Srl et VERPAKKINGEN V de V SA.

GRUYAERT VERPAKKING est le leader en Belgique de la fabrication de boîtes pâtissières en carton personnalisées. VERPAKKINGEN V de V distribue sur le marché belge les emballages de GRUYAERT mais également toute une gamme de produits complémentaires associés. Ces 2 sociétés ont réalisé en 2024 un chiffre d’affaires cumulé de 19M€ et emploient une quarantaine de salariés.

Par cette acquisition, le Groupe GUILLIN poursuit sa stratégie d’élargissement de son offre produit lui permettant ainsi de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients et conforte encore plus son expertise reconnue sur le marché des solutions d’emballage alimentaire.

« Gruyaert et VdeV sont des entreprises familiales, portées par l’amour du produit et du travail bien fait. Nous avons été séduits par leurs savoir-faire, leurs rigueurs et leurs process de fabrication tout à fait remarquables. Cette acquisition vient renforcer l’expertise de nos sites papier/carton WEFOLD et notre présence sur le segment des emballages en carton imprimés et personnalisés. » déclare Sophie Guillin, Directrice Générale du Groupe GUILLIN. « Forts de nos valeurs partagées et de notre objectif commun qui place la satisfaction de nos clients au cœur de nos décisions, nous allons nous attacher à poursuivre la belle aventure entrepreneuriale de Gruyaert et VdeV avec passion et ambition. »

« Toutes nos équipes s’associent à ce projet qui est très motivant et marque le début d’une nouvelle page pour nos entreprises. Nous rejoignons un groupe familial dynamique avec des valeurs identiques aux nôtres. Nous partageons avec le Groupe Guillin cet objectif d’offrir à nos clients des produits de qualité, personnalisables, fabriqués en Europe, avec une logistique irréprochable. Nous sommes convaincus de la pertinence de cette association qui vient mutualiser des expertises reconnues sur le marché au service de nos clients. » indique Frank Van de Vloet, représentant des vendeurs.

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe Guillin est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires. Le Groupe Guillin est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 25 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 3500 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe Guillin, cotée sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 869,7 M€ en 2024.

