OTTAWA, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Musée canadien de la nature a lancé son appel de candidatures pour les prix Inspiration Nature 2020. Ce programme récompense des chefs de file novateurs qui tissent des liens entre la population canadienne et la nature et contribuent à un avenir durable.



Depuis la création de ces prix en 2014, les finalistes comptent à la fois : des jeunes et des adultes qui apportent des changements par leur action communautaire, leur enseignement ou leur campagne de sensibilisation; des organisations à but non lucratif qui inspirent les enfants et les adultes par leurs expériences pratiques avec la nature et l’environnement; des chefs de file qui incitent les gens à apprécier la nature et ses liens avec une société durable par leur action de sensibilisation et leurs programmes créatifs; enfin, des entreprises qui mettent de l’avant des pratiques durables et soutiennent les actions de la collectivité.

Les instructions et les formulaires de candidature sont accessibles à nature.ca/prix. La date limite de soumission est le 19 mai 2020. Un jury choisira les gagnants à partir d’une liste restreinte pour chacune des six catégories. Les propositions doivent mettre l’accent sur les projets qui témoignent d’un sens de l’initiative et d’un esprit novateur plutôt que de se résumer à un aperçu du mandat de l’organisation ou à une liste des réalisations d’une personne. Les prix s’accompagnent d’une somme de 5 000 $ que les lauréats sont appelés à « donner au suivant » en la remettant à une cause ou un organisme qui en fera bon usage.

« Nous ne cessons d’être inspirés par les nombreux Canadiens qui nous font prendre conscience, chacun à leur manière, des effets du monde naturel sur nos vie et des bienfaits que nous pouvons tirer, en retour, d’un avenir durable, explique Meg Beckel, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature. Avec cet appel de candidatures pour nos prix Inspiration Nature, nous sommes fiers de rendre hommage aux personnes et organisations qui contribuent à cette prise de conscience. »

Les six catégories admissibles aux prix Inspiration Nature sont les suivantes : Jeunes (âgés de 17 ans et moins), Adultes (âgés de 18 ans et plus), Organisations à but non lucratif (petites-moyennes, grandes) et Entreprises (petites-moyennes, grandes). Un lauréat pour le Prix hommage serait choisi par le jury.

La soumission de la candidature peut se faire par la personne ou l’organisation concernée ou encore par un tiers. Elle doit être étayée par des documents d’appui (vidéos, photos, articles) et de courts textes mettant en évidence le leadership du candidat, ses pratiques innovantes et ses actions ayant favorisé une interaction positive avec le monde naturel.

Un gala visant à célébrer les finalistes et à dévoiler les lauréats se tiendra le 25 novembre 2020 au bâtiment patrimonial du Musée canadien de la nature, au centre ville d’Ottawa. Les prix sont commandités par les partenaires médiatiques The Walrus et le Globe and Mail, ainsi que par Ontario Power Generation (catégorie Organisations à but non lucratif, petites et moyennes) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (catégorie Jeunes).

Voici les lauréats 2019 :

Sophia Mathur (12 ans) de Sudbury, en Ontario, pour son esprit d’initiative et ses actions environnementales en faveur du climat.

Laurence Packer, Ph. D., de Toronto pour sa recherche scientifique sur les abeilles sauvages et pour ses initiatives de vulgarisation sur l’importance des abeilles et des autres pollinisateurs.

Le bénévole John Coope pour deux décennies de travail de conservation et d’intendance au parc de la plage de Jericho à Vancouver.

La fabrique de meubles Calstone Inc. de Scarborough, en Ontario, pour l’aide qu’elle a apportée aux jeunes et aux collectivités dans le reverdissement d’espaces urbains.

L’entreprise Abeego, de Victoria, en Colombie-Britannique, pour l’invention et la mise en marché du premier emballage alimentaire à la cire d’abeille qui offre une solution de rechange écologique au plastique.

Le Sentier transcanadien, qui a pignon sur rue à Montréal, pour la création d’un réseau de sentiers de 24 000 km de longueur qui relie plus de 15 000 collectivités dans tout le Canada.

L’organisme Second Harvest de Toronto, pour l’élaboration et la gestion d’un programme anti-gaspillage et la redistribution d’aliments à plus de 370 agences de services sociaux et centres alimentaires.

On peut visionner des vidéos sur chacun des lauréats à nature.ca/prix.

