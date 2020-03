Éric Martel succède à Alain Bellemare à titre de président et chef de la direction



MONTRÉAL, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd'hui qu’Éric Martel est nommé président et chef de la direction et membre du conseil d'administration de Bombardier, et ce, à compter du 6 avril 2020.

Éric Martel était président et chef de la direction d’Hydro-Québec depuis juillet 2015. Avec des revenus d'environ 10 milliards $ US, Hydro-Québec est l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité au monde. Avant de se joindre à Hydro-Québec, Éric Martel a occupé plusieurs postes de direction chez Bombardier, notamment celui de président de la division Avions d'affaires et de président de la division Services à la clientèle et Avions spécialisés.

« Éric est le bon leader au bon moment pour Bombardier, alors que l'entreprise achève son plan de redressement et se concentre sur la croissance de ses activités d’avions d’affaires à l’avant-garde de l’industrie. C’est un mobilisateur et un bâtisseur. Il a une connaissance profonde de notre entreprise et de notre portefeuille de produits, ainsi que de l’industrie mondiale des avions d'affaires. Il a connu beaucoup de succès dans sa carrière par son souci de l’excellence opérationnelle, sa gestion serrée des processus manufacturiers complexes et son approche personnalisée de la clientèle », a déclaré Pierre Beaudoin, président du conseil d'administration de Bombardier.

Éric Martel est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université Laval et il est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. En plus de son expérience acquise chez Bombardier, il a occupé des postes de direction chez Pratt & Whitney, Rolls Royce, Procter & Gamble et Kraft Foods. Il siège par ailleurs au conseil du Partenariat mondial pour l’électricité durable et préside la Communauté électrique du Forum économique mondial (Davos).

« Je suis honoré et emballé de revenir chez Bombardier alors que l’entreprise entame un nouveau chapitre de son histoire. J'ai toujours été passionné par Bombardier, ses employés et ses produits, et j’ai hâte de contribuer à bâtir une entreprise prospère, agile et ciblée, capable de fournir un service inégalé aux clients, d’offrir des occasions de calibre international aux employés et de créer de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Éric Martel.

Le plan de redressement de cinq ans étant presque terminé, les membres du conseil, y compris Alain Bellemare, ont conclu à l'unanimité que le temps était venu qu’un nouveau leader prenne les rênes de l’entreprise.

« Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je tiens à remercier Alain pour le leadership qu’il a exercé au cours des cinq dernières années, a déclaré M. Beaudoin. Il a présidé à une transformation importante et complexe de l’entreprise afin de répondre aux défis posés par des actifs sous-performants, des enjeux majeurs dans des programmes et son bilan, tout en positionnant Bombardier sur la voie du succès en tant qu’entreprise centrée sur l’aviation d'affaires. Nous lui sommes reconnaissants pour sa contribution et nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs », a conclu M. Beaudoin.

« Ce fut un privilège de diriger Bombardier durant sa transformation », a déclaré pour sa part Alain Bellemare. « Je suis incroyablement fier du travail accompli par nos employés talentueux. Ils ont su relever de nombreux défis et jeter les bases de la réussite future de l’entreprise. Le chapitre du redressement étant clos, c'est un bon moment pour moi de passer à autre chose. Je remercie Pierre et les membres du conseil d'administration pour leur soutien indéfectible au cours des cinq dernières années alors que nous traversions une transformation complexe. Je suis convaincu que l’avenir de Bombardier est prometteur et j’ai hâte de voir tout ce qu’elle réalisera dans les années à venir », a conclu M. Bellemare.

À propos de Bombardier

Avec plus de 60 000 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

