AS Baltika juhatuse liikme Mae Leyreriga sõlmitud 14-kuine leping lõpeb 22. mail 2020. Juhatuse liikme Maigi Pärnik-Perniku leping lõpeb märtsis 2020 ja 11. märtsi nõukogu otsusega pikendatakse seda 22. maini 2020. Lepingute lõppemiseni jätkavad nii Leyrer kui ka Pärnik-Pernik ettevõtte juhatuse liikmetena aktiivselt ettevõtte restruktureerimisplaani elluviimist andes samal ajal järk-järguliselt juhtimist üle uuele juhatusele. Mae Leyrer vastutab müügi, turunduse ja jaeäri puudutavate protsesside eest ning Maigi Pärnik-Pernik tootearenduse ja tugifunktsioonide eest.

11. märtsi nõukogu otsuse alusel on alates 1. aprillist 2020 AS Baltika uus tegevjuht ja juhatuse esimees Flavio Perini. Perinil on üle 22-aastane rahvusvahelise moeäri kogemus, mille jooksul on ta töötanud selliste kuulsate brändidega nagu Levi`s, Prenatali, Max Mara ja OKAIDI. Ta on juhtinud ettevõtete restruktureerimise, muudatuste juhtimise ja rahvusvahelise laienemise projekte nii Ida-Euroopas, Lähis-Idas, Aasias kui ka Lõuna-Ameerikas. Perinil on kõrgharidus õigusteaduses (Università degli Studi di Parma).

Viimase kolme aasta jooksul on Flavio Perini töötanud peadirektorina Itaalia juhtivas lasterõivaste ettevõttes Original Marines ja Globaalse Frantsiisi ja Hulgimüügi Direktorina Poola jaekaubandusettevõttes SMYK GROUP, mis kuulub Bridgepoint Capital LTD erakapitali portfelli.

Flavio Perini ei kuulu ühegi muu ettevõtte juhatusse ega nõukogusse ega oma AS Baltika aktsiaid.

Flavio Perini eestvedamisel ja koostöös tänase juhatusega komplekteeritakse lähikuudel uus AS Baltika juhatus.





Maigi Pärnik-Pernik

Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com