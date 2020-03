Chiffre d’affaires de 14,4 milliards d’euros, en hausse de +1,7%

Hausse du chiffre d’affaires tant en assurance de biens et responsabilité (+1,1%) qu’en assurance de la personne (+2,4%)

Evolution contrastée avec une progression en France (+2,6%) et un recul à l’international (-2,3%)

Résultat opérationnel économique en hausse à 413 millions d’euros

Résultat opérationnel économique assurance de 466 millions d’euros

Ratio combiné en assurance non-vie de 97,0%

Poursuite de la transformation du portefeuille vie avec une part des encours UC en épargne individuelle portée à 28,1 % en France

Résultat net de 345 millions d’euros

Ratio de solvabilité 2 de 178%, en hausse de 11 points

Ratio de solvabilité 2 de 302% avec mesure transitoire

Fonds propres de 10,2 milliards d’euros

Des encours de certificats mutualistes de 600 millions d’euros au 31 décembre 2019

« L’année 2019 a été marquée par l’incertitude économique et sociale. Nous n’avons pas été épargnés non plus par les aléas climatiques avec l’alternance de fortes chaleurs, de sécheresses et d’inondations. Dans ce contexte difficile, Groupama affiche des résultats très satisfaisants, portés par la croissance organique rentable de ses caisses régionales. Cette performance souligne la solidité de notre modèle mutualiste et l’engagement de nos élus et collaborateurs. » a déclaré Jean-Yves Dagès, Président du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles.

« Groupama a une nouvelle fois démontré en 2019 sa capacité de développement et de résilience face à un environnement complexe, porteur de risques et d’opportunités. Les progressions de notre chiffre d’affaires, de notre résultat opérationnel et de notre solvabilité sont le fruit d’une très bonne maîtrise technique et des coûts tout en anticipant et répondant aux besoins et usages de nos sociétaires et clients. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles.

Paris, le 13 mars 2020 - Le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni le 12 mars 2020, sous la présidence de Jean-Yves Dagès, a arrêté les comptes combinés du Groupe et les comptes consolidés de Groupama Assurances Mutuelles pour l’exercice 2019.

Les comptes combinés du Groupe comprennent l’ensemble des activités du Groupe (activité des Caisses régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama Assurances Mutuelles). Les comptes consolidés de Groupama Assurances Mutuelles comprennent l’activité de l’ensemble des filiales ainsi que la réassurance interne (soit environ 35% du chiffre d’affaires des Caisses régionales cédé à Groupama Assurances Mutuelles).

L’analyse ci-après porte sur le périmètre combiné, les chiffres clés du périmètre consolidé sont présentés en annexe.

Une activité en progression

Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 14,4 milliards d’euros, en hausse de +1,7% par rapport au 31 décembre 2018.

L’activité est en progression tant en assurance de biens et responsabilité (+1,1%), où le groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros au 31 décembre 2019, qu’en assurance de la personne (+2,4%), dont le chiffre d’affaires atteint 6,8 milliards d’euros.

Chiffre d’affaires combiné de Groupama au 31 décembre 2019

en millions d’euros 31/12/2019 Evolution constante (en %) Assurance de biens et responsabilité 7 377 +1,1% Assurance de la personne 6 836 +2,4 % Activités financières 168 -1,0 % TOTAL GROUPE 14 381 +1,7 %

En France

Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 31 décembre 2019 s’établit à 11,9 milliards d’euros, en hausse de +2,6% par rapport au 31 décembre 2018.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 5 755 millions d’euros au 31 décembre 2019, en croissance de +2,4%. L’assurance des particuliers et professionnels progresse de +1,8% sur la période, à 3 416 millions d’euros, portée par la croissance des branches habitation (+2,6% à 1 110 millions d’euros) et automobile de tourisme (+1,5% à 1 591 millions d’euros). Le groupe poursuit sa dynamique commerciale sur ses principaux marchés et enregistre une progression de son portefeuille habitation (+10 000 contrats). La croissance de la branche agricole (+1,0%) et le développement de l’activité d’assistance (+16.3%) contribuent également à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’assurance de biens et responsabilité.



En assurance de la personne, le chiffre d’affaires atteint 6 102 millions d’euros, en hausse de +2,8% par rapport au 31 décembre 2018. La progression provient de l’assurance santé et dommages corporels, dont le chiffre d’affaires progresse de +8,1% par rapport à la période précédente, porté par le fort développement de la santé collective (+12,8%). Le chiffre d’affaires vie et capitalisation du Groupe en France diminue de 3,5% en raison principalement de la baisse de l’activité en épargne retraite individuelle en UC (-11,1%), les contrats en euros affichant une croissance de +5,2%. Après prise en compte des transferts Fourgous et de la collecte nette en UC, le taux d’encours en épargne individuelle UC est porté à 28,1% au 31 décembre 2019 contre 25,3% au 31 décembre 2018. Dès l’entrée en vigueur de la loi PACTE en octobre 2019, le groupe fait partie des premiers acteurs du marché à proposer une gamme complète de contrats PER. A fin décembre, plus de 8 000 contrats PERin ont été commercialisés par les réseaux Groupama et Gan.

A l’international

A l’international, le groupe est présent dans 9 pays, essentiellement en Europe. En 2019, l’activité atteint 2,4 milliards d’euros, en repli de 2,3% à périmètre et taux de change constants par rapport au 31 décembre 2018. Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse pilotée de l’activité de la filiale italienne.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 1 623 millions d’euros au

31 décembre 2019, en baisse de 3,2% par rapport à la période précédente. La branche automobile de tourisme enregistre un recul de -7,4%, provenant exclusivement de la filiale italienne, masquant les fortes croissances affichées par les autres pays sur ce secteur. L’activité progresse dans les branches dommages aux biens des entreprises (+7,2%) et habitation (+4,4%).

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires de 734 millions d’euros est en léger retrait de

-0,4%. La branche assurance de la personne individuelle reste quasi stable sur la période. Les bonnes performances de la branche prévoyance (+3,5%) notamment en Hongrie, et de l’activité santé (+11,4%), portée par la santé collective en Roumanie, compensent le repli enregistré en épargne-retraite individuelle (-2,9%).

Activités financières

Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 168 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 163 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 5 millions d’euros.

Les encours de Groupama Asset Management s’élèvent à 105,3 milliards d’euros au

31 décembre 2019, et tiennent compte notamment du développement de la clientèle pour compte de tiers.

Un résultat opérationnel en hausse

Le résultat opérationnel économique du groupe s’élève à 413 millions d’euros au 31 décembre 2019, en hausse de +115 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2018.

Il intègre le résultat opérationnel économique de l’assurance à hauteur de 466 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 354 millions d’euros au 31 décembre 2018.

En assurance de la personne, le résultat opérationnel économique s’élève à 353 millions d’euros en 2019 contre 282 millions d’euros en 2018. Cette progression s’explique principalement par l’amélioration de la sinistralité courante en santé et en GAV.

En assurance de biens et responsabilité, le résultat opérationnel économique est de

113 millions d’euros au 31 décembre 2019, en hausse de 41 millions d’euros par rapport au

31 décembre 2018. Le ratio combiné net de l’activité non vie s’établit à 97,0% au 31 décembre 2019 contre 99,3% au 31 décembre 2018. Cette évolution est liée pour partie au changement d’estimation par le groupe de ses provisions techniques pour refléter d’une part, la persistance de taux bas et, d’autre part, la fréquence plus élevée d’événements climatiques.

Le résultat opérationnel économique des activités bancaires et financières représente un profit de +38 millions d’euros et l’activité holding du groupe affiche un résultat opérationnel économique de -90 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents, dont des dépréciations d’écarts d’acquisition pour -183 millions d’euros, portant principalement sur la filiale italienne, et des plus-values exceptionnelles réalisées à hauteur de 354 millions d’euros, principalement du fait de la cession d’un immeuble parisien, avenue des Champs-Elysées.

Au global, le résultat net du groupe s’élève à 345 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 450 millions d’euros au 31 décembre 2018.

Un bilan solide



Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 10,2 milliards d’euros au 31 décembre 2019, en progression de +15,2% par rapport au 31 décembre 2018, reflétant notamment la hausse des plus-values latentes sur actifs financiers et la contribution du résultat net. Les fonds propres intègrent également les certificats mutualistes émis par Groupama depuis fin 2015 pour

600 millions d’euros, dont 60 millions d’euros collectés en 2019.

Suite au succès de l’émission de titres subordonnés de 500 millions d’euros réalisée en septembre 2019 et au remboursement par anticipation des titres subordonnés remboursables émis en 2009 pour 500 millions d’euros, le total des dettes subordonnées reconnues en fonds propres et celles non reconnues en fonds propres s’élève à 2,7 milliards d’euros au 31 décembre 2019, montant stable par rapport à 2018.

Les placements d’assurance s’élèvent à 91,1 milliards d’euros au 31 décembre 2019, contre

85,2 milliards d’euros au 31 décembre 2018, soit une hausse de +6,9%. Les plus-values latentes du groupe atteignent 10,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019, dont 7,4 milliards d’euros sur les obligations, 1,2 milliard d’euros sur les actions et 2,3 milliards d’euros sur les actifs immobiliers.



Au 31 décembre 2019, le taux de couverture Solvabilité 2 est de 178%, sans mesure transitoire sur les provisions techniques. La hausse du taux de couverture de 11 points par rapport à 2018 intègre la prise en compte de la PPE conformément aux dispositions réglementaires. Le ratio de Solvabilité 2, intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques autorisée par l’ACPR, s’élève à 302%.

Annexe 1 :

Chiffres clés Groupama - comptes combinés

/ Chiffre d’affaires

2018 2019 2019/2018 CA réel CA Proforma* CA réel Variation ** en millions d'euros en % > FRANCE 11 556 11 556 11 857 +2.6% Assurance de la personne 5 936 5 936 6 102 +2,8% Assurance de biens et responsabilité 5 621 5 621 5 755 +2,4% > INTERNATIONAL & Outre-mer 2 537 2 413 2 357 -2,3% Assurance de la personne 770 737 734 -0,4% Assurance de biens et responsabilité 1 768 1 675 1 623 -3,2% TOTAL ASSURANCE 14 094 13 969 14 213 +1,7% ACTIVITES FINANCIERES ET BANCAIRES 169 169 168 -1,0% TOTAL 14 263 14 138 14 381 +1,7%

* à données comparables

** variation à périmètre et change constants

/ Résultat opérationnel économique*

en millions d'euros 2018 2019 Variation 2019/2018 Assurance France 310 561 +251 Assurance International 43 -96 -139 Activités financières 34 38 +4 Holdings -89 -90 -1 TOTAL 298 413 +115

* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS ) et les charges de financement externe.

/ Résultat net

2018 2019 Variation 2019/2018 en millions d'euros Résultat opérationnel économique 298 413 +115 Plus-values réalisées nettes* 351 354 +3 Résultat net des activités cédées -2 -4 -2 Dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable nettes* -7 -71 -64 Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur* -25 9 +34 Charges de financement -57 -63 -6 Dépréciation des goodwill 0 -183 -183 Autres charges et produits -109 -110 -1 Résultat net 450 345 -105

* montants nets de PB et IS

Contribution des activités au résultat net combiné

en millions d'euros 2018 2019 Assurance et services France 389 570 Assurance filiales internationales 24 -96 Activités financières et bancaires -24 -25 Holdings et autres 61 -104 Résultat net 450 345

/ Bilan

en millions d'euros 2018 2019 Fonds propres comptables part du groupe 8 884 10 238 Titres subordonnés 2 732 2 729 - classés en instrument de capitaux propres 1 099 1 099 - classés en « Dettes de financement » 1 633 1 630 Plus-values latentes brutes 8 030 10 941 Total bilan 96 833 102 861

/ Principaux ratios

2018 2019 Ratio combiné net non-vie 99,3% 97,0% Ratio d’endettement * 28,4% 27,2% Ratio de solvabilité 2 ** 297% 302% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire) 167% 178%

* ratio calculé selon la méthode retenue par notre agence de notation

** intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques conformément aux dispositions règlementaires

F/Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A Positive

* Insurer Financial Strength" (IFS)

Annexe 2 :

Chiffres clés Groupama Assurances Mutuelles - comptes consolidés

A/ Chiffre d’affaires

2018 2019 2019/2018 CA réel CA Proforma* CA réel Variation ** en millions d'euros en % > FRANCE 7 939 7 939 8 129 +2,4% Assurance de la personne 4 548 4 548 4 663 +2,5% Assurance de biens et responsabilité 3 391 3 391 3 466 +2,2% > INTERNATIONAL & Outre-mer 2 537 2 413 2 357 -2,3% Assurance de la personne 770 737 734 -0,4% Assurance de biens et responsabilité 1 768 1 675 1 623 -3,2% TOTAL ASSURANCE 10 477 10 352 10 486 +1,3% ACTIVITES FINANCIERES 173 173 172 -0,8% TOTAL 10 650 10 525 10 657 +1,3%

* à données comparables

** variation à périmètre et change constants

B/ Résultat opérationnel économique*

en millions d'euros 2018 2019 Variation 2019/2018 Assurance France 194 383 +189 Assurance International 43 -96 -139 Activités financières 34 38 +4 Holdings -89 -91 -2 Résultat opérationnel économique* 182 234 +52

* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS) et les charges de financement externe.

C/ Résultat net

en millions d'euros 2018 2019 Variation 2019/2018 Résultat opérationnel économique 182 234 +52 Plus-values réalisées nettes* 287 297 +10 Résultat net des activités cédées -2 -4 -2 Dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable nettes* -3 -67 -64 Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur* -2 -9 -7 Charges de financement -57 -63 -6 Dépréciation des goodwill 0 -183 -183 Autres charges et produits -86 -102 -16 Résultat net 319 104 -215

* montants nets de PB et IS

Contribution des activités au résultat net consolidé

en millions d'euros 2018 2019 Assurance et services France 255 304 Assurance internationale 24 -96 Activités financières et bancaires -24 -25 Groupama Assurances Mutuelles, holdings et autres 64 -80 Résultat net 319 104

D/ Bilan

en millions d'euros 2018 2019 Fonds propres comptables part du groupe* 5 274 6 076 Titres subordonnés 2 732 2 729 - classés en instrument de capitaux propres 1 099 1 099 - classés en « Dettes de financement » 1 633 1 630 Plus-values latentes brutes 7 279 9 858 Total bilan 88 506 93 571

* y compris les dettes subordonnées perpétuelles comptabilisées comme des instruments de capitaux propres

