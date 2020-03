(Trondheim, 13. mars 2020) Telenor åpner i dag 5G-nettet for befolkningen på ni steder i Norge. Startskuddet går i Trondheim – den første norske storbyen utrustet med fremtidens mobilnett. Telenor er dermed den første mobiloperatøren i Norge som har introdusert 5G for kundene.



Telenor hadde opprinnelig planlagt en offisiell åpningsmarkering i Trondheim, der innbyggerne nå får 5G. For å følge helsemyndighetenes anbefalinger for å begrense korona-smittefare, er denne markeringen kansellert. 5G-nettet ble i dag åpnet via en virtuell videokonferanse, og understreker behovet for et sterkt og robust nett.

– Dette er en spesiell dag som vi har gledet oss lenge til. Vi åpnet den første 5G-piloten allerede i 2018 og har hele tiden vært opptatt av å eksperimentere, utforske og lære mest mulig. I dag åpner vi ikke bare 5G-nettet i Trondheim, vi åpner også det første kommersielle 5G-nettet i Norge. Fremtidens mobilnett er her, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor åpner i dag også 5G en rekke andre steder i Norge.

– Vi gjør nå 5G kommersielt tilgjengelig alle steder vi til nå har drevet testing. Fra og med i dag vil Telenor-kunder med en 5G-enhet kunne koble seg på fremtidens mobilnett i Kongsberg, Elverum, Bodø, Askvoll, Fornebu, Kvitfjell, Longyearbyen og Spikersuppa i Oslo, i tillegg til Trondheim, sier Furberg.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er glad for at 5G, som er så viktig for norsk verdiskaping og digitalisering, nå åpnes i Trondheim og flere steder.

– Norge har noen av verdens raskeste mobilnett, og med 5G blir de både raskere og mer pålitelige. I den situasjonen nasjonen står i, ser vi hvor viktig den digitale infrastrukturen er for de som er i karantene og må jobbe hjemmefra. Det nye 5G-nettet vil gi bedre mobildekning og etter hvert bedre tilgang til bredbånd i hele landet, noe som reduserer sårbarheten i et stadig mer digitalisert samfunn, sier Helleland.

Tung utbygging i Trondheim

Trondheim er Norges teknologihovedstad og dekker et bredt spenn av virksomheter. Her finner du kreative start-up miljøer, produsenter av verdens beste mikrochips og forskerne som vant Nobelprisen i medisin.

– Trondheim er et kraftsentrum for teknologi og forskning, og vi kan i stor grad spore mye av mobilteknologien tilbake til denne byen. Det var her GSM-standarden ble utviklet på 1980-tallet, og nå starter vi en ny epoke. Vi har åpnet 38 5G-basestasjoner i Trondheim og utbyggingen vil fortsette utover året. Dette gir et fantastisk grunnlag for fremtidig utvikling av teknologi, innovasjon og vil ikke minst gi mye glede og fornøyelse for folk flest, sier Furberg.

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim, gleder seg over at det er nettopp Trondheim som blir landets første store 5G-by.

– Teknologien som utvikles i Trondheim former norsk næringsliv hver eneste dag. Nå som byen vår har blitt kraftig utrustet med 5G, åpner det opp for en rekke muligheter. Våre forskningsmiljøer, arbeidsplasser, helsetilbud og innbyggere vil nå få tilgang til en fantastisk teknologi og sammen gjør vi Trondheim til Norges mest teknologisk innovative by, sier ordfører Rita Ottervik.

Nå kan du koble deg på fremtidens mobilnett

Nå som Telenor har åpnet opp 5G-nettet, kan hvem som helst koble seg til det nye mobilnettet. Allerede i dag kan Samsung Galaxy S20, en av Norges aller første 5G-mobiltelefon tilgjengelig for salg, kjøpes på nett eller i Telenorbutikken.

– Forbrukere gleder seg til å oppleve fremtidens mobilnett, og vi er stolte over at vi kan bidra ved å tilby Telenors kunder markedets beste enheter for 5G-opplevelser. Vi er først ute i Norge med en fullstendig lineup av 5G-telefoner, og har allerede testet disse i Trondheim, med fantastiske resultater. Kundene kan definitivt glede seg til å ta i bruk fremtidens mobilnett med Galaxy S20-serien, sier Daniel Kvalheim, Technical Account Manager i Samsung Norge.

Samsung S20 er klargjort for 5G og vil etter en programvareoppdatering i april gi full tilgang til Telenors 5G-nett. Andre modeller tilgjengelig i Norge som også støtter 5G er Huawei Mate 20X.

Ambisiøse planer for 2020

Telenor har de siste to årene vært opptatt av å lære mest mulig om egenskapene ved det nye mobilnettet, før det åpnes opp for folk flest. Dette for å sikre at kundene får optimal 5G-kvalitet. Nå som 5G-nettet offisielt er åpnet, er Telenor tydelig på at dette kun er starten på hva som vil komme.

– Vi har jobbet hardt for å være den første mobiloperatøren i Norge som åpner 5G-nettet, og nå har vi fullt fokus på planene videre. I løpet av 2021 vil vi både oppgradere nærmere 2000 basestasjoner og totalt 8500 basestasjoner skal oppgraderes innen 4-5 år. Vi har ambisjoner om at Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes samt andre utvalgte områder vil bli koblet på fremtidens mobilnett i løpet av året, sier Furberg.

Dette er Telenors 5G-planer i 2020:

Telenors 5G-nett – og Norges første – ble kommersielt åpnet den 13. mars 2020.

Telenor-kunder med en 5G-enhet kan nå koble seg på fremtidens mobilnett i Kongsberg, Elverum, Bodø, Askvoll, Fornebu, Kvitfjell, Longyearbyen og Spikersuppa i Oslo, i tillegg til Trondheim.

Telenor skal starte utbygging av 5G i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes. Fremtidens mobilnett vil åpnes i disse byene i løpet av 2020.

5G-nettverket i Trondheim, Kongsberg og Bodø skal utvides.

Slik er 5G-nettverket i Trondheim:

38 5G-basestasjoner er åpnet i Trondheim. Antall basestasjoner vil utvides over tid.

Telenor har ambisjoner om å åpne 139 5G-basestasjoner i Trondheim i løpet av 2020.

87 basestasjoner i Trondheim har blitt oppgradert med det aller nyeste utstyret innenfor mobilteknologi.

Telenor bygger 5G i samarbeid med Ericsson i Trondheim.





