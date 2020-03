Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 18.3.2020 klo 9.00

Nexstim Oyj aloittaa YT-neuvottelut

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko Suomen henkilökuntaa.

Yhtiö arvioi maailmanlaajuisen koronavirustilanteen vaikeuttavan nopealla aikataululla yhtiön liiketoimintaympäristöä. Yhtiö näkee lisäksi, että sopeuttamistoimenpiteet ovat välttämättömiä yhtiön tuotannollisten ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Nexstim-konsernin tavoitteena on saavuttaa jopa 3 miljoonan euron vuosisäästöt globaaleista toiminnoistaan. Säästöohjelman toimeenpano aloitetaan välittömästi.

Yhtiön alustavien arvioiden mukaan Suomessa toteutettavat YT-neuvottelut saattavat johtaa henkilöstövähennyksiin sekä henkilöstön lomautuksiin toistaiseksi. Irtisanomisten arvioidaan koskevan Suomessa korkeintaan viittä työntekijää. Lomautusuhan alla on muu henkilöstö. Neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. YT-neuvottelut saataneen päätökseen huhtikuun alkuun mennessä.

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:



Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com





Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus® TMS. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



