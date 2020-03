Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide har dags dato modtaget information fra investeringsforvalteren C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, at selskabet ikke længere vil tilbyde investeringsforvaltning af danske aktier som et selvstændigt mandat. Baggrunden er bl.a. et ønske om at fokusere og styrke forvaltningen endnu mere på globale og internationale strategier, hvor Morningstar for nyligt kårede den globale fond, afdeling Stabile Aktier, som Danmarks bedste global aktiefond.

Bestyrelsen har desuden løbende evalueret afdelingens resultater samt det langsigtede markedspotentiale. Bestyrelsen vil derfor på det førstkommende bestyrelsesmøde den 23. marts 2020 evaluere afdelingens fremtid. C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S vil opretholde investeringsforvaltningen af afdelingen, indtil der er fundet og gennemført en fremtidig løsning. I lyset af den aktuelle situation anbefaler bestyrelsen nye investorer ikke at investere i afdeling Danmark. Bestyrelsen vil efter bestyrelsesmødet den 23. marts informere nærmere om afdelingens fremtid. Med venlig hilsen Karsten Kielland Formand