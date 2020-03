MONTRÉAL, 18 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray tient à tendre la main à tous ceux et celles qui sont en quarantaine ou en isolement volontaire en cette pandémie de COVID-19. À compter d’aujourd’hui, Stingray offrira un contenu gratuit pendant un mois par l’intermédiaire de trois de ses applis populaires : Stingray Karaoke, Stingray Qello et Stingray Classica. Toute la famille pourra profiter de ce divertissement fort nécessaire depuis le confort de son foyer.



Le catalogue complet de plus de 50 000 titres de Stingray Karaoke procurera des heures de plaisir à ceux qui cherchent des façons de passer le temps et de se remonter le moral alors que les écoles et bureaux sont fermés. Les amateurs de concerts seront heureux d’entendre que Stingray Qello déverrouille une sélection de spectacles populaires et de productions scéniques pleine longueur, qui mettra l’accent sur les artistes qui ont récemment annulé ou reporté un spectacle. Les auditeurs pourront notamment revivre les tournées Confession Tour de Madonna ou Bangerz Tour de Miley Cyrus, ou visionner le documentaire Sensation : The Story of Tommy sur le groupe The Who.

Les amateurs de musique classique pourront se tourner vers la sélection de concerts spectaculaires proposée par l’appli Stingray Classica. Petits et grands pourront notamment voyager au son de La Traviata de Verdi, filmé sur la scène du Teatro Real de Madrid, découvrir des concerts du London Symphony Orchestra et parcourir une sélection de documentaires fascinants sur des musiciens légendaires, dont Maria Callas et Yehudi Menuhin.

« Au cours des dernières semaines, nous avons été touchés par les nombreux actes de solidarité et de bonté dont nous avons été témoins. Chez Stingray, nous trouvions tout naturel de faire de même et de soutenir tous ceux dont la routine est chamboulée par ces semaines d’isolement nécessaire, tout particulièrement les familles avec de jeunes enfants », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « On n’a qu’à regarder les Italiens chanter en solidarité sur leurs balcons pour constater à quel point la musique peut être un baume pour l’âme. En offrant l’accès gratuit aux applis Stingray Karaoke, Stingray Qello et Stingray Classica pendant le prochain mois, nous voulons offrir à tous ceux qui sont en isolement des moments de plaisir et de légèreté en cette période d’anxiété. »

L’appli Stingray Karaoke, en un coup d’œil

Plus de 50 000 titres de karaoké d’hier et d’aujourd’hui dans plusieurs langues et tous les styles les plus populaires, de la pop au rock, en passant par le R&B, le hip-hop, le country, la musique latine et plus encore



Des chansons tirées des favoris de Disney, dont La Reine des neiges, Moana, La Belle et la Bête et Descendants



Des chansons dans le style des vedettes de l’heure (Lil Nas X, Billie Eilish, Ariana Grande, Shawn Mendes, Taylor Swift, Imagine Dragons) et des légendes d’hier (Elvis, The Beatles, Bon Jovi, Queen, ABBA)



Des listes de lecture dans une variété de thèmes conçues spécialement pour faire lever la fête, dont « Party Time », « Karaoke #Hits », « Totally ‘80s », « Disco Party » et « Motown Classics »

Stingray Karaoke peut être téléchargée depuis l’App Store et le Google Play Store pour profiter d’un accès gratuit à l’ensemble du catalogue jusqu’au 17 avril 2020.

L’appli Stingray Qello, en un coup d’œil



Des films concerts pleine longueur et des documentaires musicaux dans tous les styles : rock, pop, country, hip-hop, jazz et plus



Le meilleur d’hier et d’aujourd’hui : des parutions récentes et des performances légendaires





La possibilité de créer des listes de lecture sur mesure comprenant des extraits de vos concerts préférés





Un accès VIP pour visionner des festivals, des concerts et des événements musicaux en direct

Stingray Qello peut être téléchargée depuis l’App Store, le Google Play Store, le Roku Store et Amazon. Visitez le www.qello.com pour profiter d’un accès limité à une sélection de titres jusqu’au 17 avril 2020.

L’appli Stingray Classica, en un coup d’œil



Des concerts de musique classique, des opéras et des ballets à couper le souffle, et des documentaires musicaux captivants



De nouveaux titres ajoutés chaque mois





Une qualité audio supérieure et des images saisissantes





Des productions prestigieuses filmées aux quatre coins du monde





Un vaste éventail de styles : populaire, romantique, contemporain et plus

Pour profiter de l’accès à tous les titres offerts par Stingray Classica pour un mois, visitez le www.stingray.com/freemonthclassica et entrez le code promotionnel « freeview ».

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.