March 18, 2020 13:11 ET

March 18, 2020 13:11 ET

På grund af udbruddet af COVID-19 og de økonomiske følger heraf, suspenderer Jyske Bank den hidtidige udmelding om resultatet for regnskabsåret 2020. Tidligere var målsætningen at levere et resultat efter skat på 1,8-2,2 mia. kr. i 2020.

De økonomiske konsekvenser for koncernen vurderes løbende, og en opdatering forventes i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten den 5. maj 2020.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.



Vedhæftet fil