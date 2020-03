GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 19.3.2020 KLO 9.15

Opetushallitus valitsi Opintopolku-palvelukokonaisuuden ylläpitäjäksi Goforen ja Cybercom Finlandin

Opetushallitus on valinnut Gofore Oyj:n ja Cybercom Finland Oy:n muodostaman ryhmittymän vastaamaan Opintopolku -palvelukokonaisuuden ylläpidosta ja jatkokehitystyöstä. Sopimus astuu voimaan 1.8.2020 ja on toistaiseksi voimassa. Sopimuksen vuosittainen hankinta-arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa ja hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 7 miljoonaa euroa. Ryhmittymäsopimuksen mukaan työt jaetaan tasan yhtiöiden välillä.

Opintopolku.fi -palvelukokonaisuus koostuu eri palveluista, jotka on otettu käyttöön vaiheittain vuosien 2013-2019 aikana. Ylläpitoon voi myöhemmin siirtyä muitakin Opetushallituksen palvelukokonaisuuteen kuuluvia oppijoille suunnattuja palveluita. Palveluiden avulla toteutetaan pääosin Opetushallituksen lakisääteisiä tehtäviä.

Palvelukokonaisuuden ylläpito suoritetaan asiantuntijatyönä. Gofore ja Cybercom vastaavat palvelukokonaisuuteen kuuluvien palveluiden taustalla olevien tietojärjestelmien integraatioista, teknisestä toimivuudesta ja ylläpitoon tavanomaisena työnä kuuluvasta pienkehitystyöstä.



Gofore on palvellut Opetushallitusta vuodesta 2011 lähtien. Gofore on yhdessä Cybercomin kanssa rakentanut ja kehittänyt Opintopolku-palveluhanketta sen alkumetreistä lähtien.

Opetushallitus teki asiasta päätöksen 18.3.2020. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



