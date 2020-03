Suominen Oyj:n pörssitiedote 19.3.2020 klo 14.30





Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2020 Helsingissä. Kokous pidettiin yksinkertaisimmassa mahdollisessa muodossa ja kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti 6 osakkeenomistajaa. Lisäksi yhtiökokouksessa oli valtakirjalla edustettuna 63 % yhtiön kaikista osakkeista. Kaikkiaan kokouksessa oli paikalla 9 henkilöä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 23.3.2020 ja osinko maksetaan 3.4.2020.





Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten uusista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa.