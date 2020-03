Brødrene A. & O. Johansen A/S

March 20, 2020 06:38 ET

March 20, 2020 06:38 ET

Meddelelse nr. 4 – 2020 til Nasdaq Copenhagen

Den 20. marts 2020

Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019 blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Årsrapporten for 2019 blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 6 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.

Dagsordenens punkt 4:

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Dagsordenens punkt 5:

5.1. Bestyrelsens samlede honorar for 2020, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.225.000, blev godkendt.



Dagsordenens punkt 6:

Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.



På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær sm næstformand.

Dagsordenens punkt 7:

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 8:

8.1. Vedtægtsændringer

a. Forslaget om tilføjelse af FEGIME Denmark A/S som binavn under § 1, stk. 2, blev vedtaget.

b. Forslaget om opdatering af vedtægternes § 3, stk. 6, til følgende ordlyd: ”Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36” blev vedtaget.

c. Forslaget om opdatering af vedtægternes § 6, stk. 1, blev vedtaget, således at dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling opdateres.



De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

8.2. Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik blev vedtaget.

8.3. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2021 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelses-tidspunktet, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses-tidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

8.4 Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne blev vedtaget.



Dagsordenens punkt 9:

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen

adm. direktør

nr. 3 – forløb af generalforsamling 2020.doc

Vedhæftet fil