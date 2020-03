Impact de l’épidémie de Covid-19 sur les objectifs 2020 d’Assystem

Paris-La Défense, le 20 mars 2020 à 17h35

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement sanitaire mises en œuvre en France en particulier, Assystem ne sera pas en mesure de tenir ses objectifs pour l’exercice 2020 de chiffre d’affaires, de marge opérationnelle d’activité et de free cash-flow, tels que communiqués le 9 mars 2020.

Il n’est pas possible en l’état actuel des choses de déterminer l’impact net sur l’activité et les résultats d’Assystem de l’épidémie et des mesures prises, dans les différents pays où le Groupe opère, pour la combattre et en atténuer les effets sur les entreprises.

Assystem fera un point sur cet impact net dès qu’il pourra être estimé avec une précision suffisante.

Par ailleurs, il a été décidé de reporter l’assemblée générale de la société, dont la tenue était initialement prévue le 14 mai 2020, au 26 juin 2020, pour être en mesure de la tenir autant que possible en présence des actionnaires intéressés à y assister. Le dividende par action qu’il sera proposé aux actionnaires de la société d’approuver au titre de l’exercice 2019 reste fixé à 1 euro. Sous réserve de cette approbation, son versement interviendra dans la première quinzaine de juillet 2020.

CALENDRIER FINANCIER 2020

30 avril : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020

trimestre 2020 26 juin : Assemblée générale des actionnaires

30 juillet : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2020

semestre 2020 8 septembre : Résultats semestriels 2020 – Réunion de présentation le 9 septembre à 8h30

27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000074148 - ASY).

Pièce jointe