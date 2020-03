PRESSMEDDELANDE

24 mars 2020





Anita Milland, nuvarande VP of Finance and Administration utsedd till interim Chief Financial Officer och Head of Investor Relations

Jørgen Drejer antar rollen som vice verkställande direktör

Rekryteringsarbete för USA-baserad Chief Financial Officer pågår

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas fokuserat på sällsynta sjukdomar i det centrala nervsystemet, meddelade idag utseende av Anita Milland som interim Chief Financial Officer och Head of Investor Relations med omedelbar verkan till följd av Thomas Feldthus avgång, tidigare Chief Financial Officer och medgrundare av Saniona. Som ett led i Sanionas strategiska omvandling och expansion i USA kommer Jørgen Drejer, Ph.D., Chief Scientific Officer och medgrundare, att anta rollen som vice verkställande direktör som tidigare innehades av Thomas Feldthus. Rekryteringsarbete för en permanent, USA-baserad Chief Financial Officer pågår.

“Vi är väldigt glada över att ha Anitas finansiella ledarskap när vi fortsätter vår strategiska omvandling och uppbyggnad av vår närvaro i USA” sa Sanionas verkställande direktör, Rami Levin. ”Hennes långa erfarenhet av finansiella ledningspositioner kommer att bidra till verksamheten medan vi fortsätter vårt sökande efter en USA-baserad Chief Financial Officer för att öka vårt fokus och närvaro i USA. Med ett flertal kommande milstolpar i närtid befinner sig Saniona i en period av förändring och vi ser fram emot att utnyttja och expandera vår amerikanska organisation medan vi arbetar mot målet att bli ett globalt, kommersiellt bolag.”

Anita Milland har mer än 20 års erfarenhet från arbete med finans, administration och investor relations inom läkemedelsbranschen. Innan Anita Milland anslöt till Saniona var hon Vice President, Finance & Administration och Chief Financial Officer på NeuroSearch A/S, ett danskt noterat läkemedelsbolag (numera NTG Nordic Transport Group A/S). Anita började på Saniona 2014 som konsult varefter hon blev Vice President, Finance & Administration innan hon antog rollen som interim Chief Financial Officer. Därutöver har Anita Milland omfattande erfarenhet av styrelsearbete i NeuroSearch Sweden AB, Poseidon Pharmaceuticals A/S och NsExplorer A/S. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi inom redovisning från Niels Brock i Köpenhamn.

För mer information vänligen kontakta

Rami Levin, koncernchef och VD, Saniona. Tel: +1-781-987-3144. email: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO och Head of IR. Tel: +45-20163432. email: anita.milland@saniona.com

Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08.00 den 24 mars 2020.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar för sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av forskningsprogram. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona är baserat i Köpenhamn och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga