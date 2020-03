March 24, 2020 03:15 ET

2020-03-24

PRESSRELEASE

Arcoma får första order på nya produkten Arcoma Precision i5





Arcoma AB har fått första order på den nyutvecklade produkten Arcoma Precision i5 som bolaget lanserade 12 mars 2020.

Arcomas Precision i5 är ett nytt röntgensystem utvecklat med fokus på effektiva arbetsflöden, säkerhet och enkelt handhavande. Systemets ergonomiska design förenklar och optimerar snabb positionering och är noggrant framtagen för att underlätta desinficering. Arcomas Precision i5 är utrustad med den senaste skärmtekniken och ett nytt användargränssnitt vilket skapar enkelhet och effektivitet för användaren. Ett nytt väggstativ med motoriserad vinkling vilket förenklar positionering och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar patient- och användarupplevelse.

Ordern är lagd av Mediel AB som är Arcomas distributör i Sverige och röntgensystemet ska levereras till Helsingborgs lasarett under tredje kvartalet 2020.

"Det är alltid extra glädjande att erhålla en första order direkt efter en lansering av en ny produkt. Det bekräftar att Arcoma Precision i5 är väl positionerad för att möta kundernas behov. I dessa svåra tider med Covid-19 pandemin och de utmaningar vi ser i samhället är nya affärer en påminnelse och en tröst om att det tids nog kommer en ljusare framtid”, säger Jesper Söderqvist, VD på Arcoma AB.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 08.15

