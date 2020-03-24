中国，北京和美国，硅谷, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯开始量产其工业级温度（-40°C至+ 85°C）的2 TB NVMe M.2 和SATA M.2 ArmourDrive™固态硬盘（SSD）模块。这些大容量、高性能固态硬盘采用2280外形规格，配备了板载DRAM和硬件加密功能，既能为用户节省空间，又可以提高安全性，并为各种应用增加存储容量，例如视频会议，机上娱乐系统和数据记录设备。
带有板载DRAM的87 PX系列SATA和88 PX系列NVMe M.2 ArmourDrive 固态硬盘具备以下优点：
绿芯总经理王序伦表示：“客户信赖绿芯长期以来对固态存储产品质量的把控及丰富的产品线，我们非常高兴成为最先为需要更高容量的工业应用提供工业级温度2TB M.2固态硬盘的公司之一。这些新产品搭配板载DRAM和先进的安全功能，可提供一致的持续性能和强大的用户数据保护，这些功能对于许多应用是非常重要的。”
供货情况
绿芯即将供货的SATA M.2 和NVMe M.2 2280 PX系列固态硬盘采用3D TLC （每单元3比特）NAND闪存。 欲了解更多87和88 PX系列ArmourDrive产品信息，请联系绿芯的渠道合作伙伴，https://www.greenliant.com/sales。
关于绿芯
基于超过25年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在北京、上海、厦门、新竹和硅谷设有产品研发中心。https://www.greenliant.com
*用户可访问的总容量. 1TB = 1,000GB and 1GB = 1,000,000,000 字节。
Greenliant, Greenliant的标志,ArmourDrive是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
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媒体联系人: 魏红军 绿芯半导体 010- 62968018x6607
Greenliant
Santa Clara, California, UNITED STATES
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工业级2TB M.2 NVMe和SATA ArmourDrive™固态硬盘
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