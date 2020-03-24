绿芯工业级温度（-40°C至+ 85°C）2TB M.2 2280 NVMe和SATA ArmourDrive™固态硬盘既可节省空间同时又能提高嵌入式系统的存储容量。工业级2TB M.2 2280 ArmourDrive现在可以订购，该产品采用先进的闪存管理功能，以延长其使用寿命，并且搭配板载DRAM颗粒来提高读写性能，基于控制器的硬件加密功能，可实现较高的数据安全性。

绿芯工业级温度（-40°C至+ 85°C）2TB M.2 2280 NVMe和SATA ArmourDrive™固态硬盘既可节省空间同时又能提高嵌入式系统的存储容量。工业级2TB M.2 2280 ArmourDrive现在可以订购，该产品采用先进的闪存管理功能，以延长其使用寿命，并且搭配板载DRAM颗粒来提高读写性能，基于控制器的硬件加密功能，可实现较高的数据安全性。

中国，北京和美国，硅谷, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯开始量产其工业级温度（-40°C至+ 85°C）的2 TB NVMe M.2 和SATA M.2 ArmourDrive™固态硬盘（SSD）模块。这些大容量、高性能固态硬盘采用2280外形规格，配备了板载DRAM和硬件加密功能，既能为用户节省空间，又可以提高安全性，并为各种应用增加存储容量，例如视频会议，机上娱乐系统和数据记录设备。



带有板载DRAM的87 PX系列SATA和88 PX系列NVMe M.2 ArmourDrive 固态硬盘具备以下优点：

多种容量: 提供240 GB, 480 GB, 960 GB, 1.92 TB*

工业级温度: -40 至 +85 度工作温度

内置硬件ECC: 采用最先进的针对3D NAND而优化的ECC

先进的闪存管理: 采用动态和静态均衡算法实现产品寿命最大化

数据安全: 支持 AES-256 / TCG OPAL 加密 (2280) 和安全擦除

绿芯总经理王序伦表示：“客户信赖绿芯长期以来对固态存储产品质量的把控及丰富的产品线，我们非常高兴成为最先为需要更高容量的工业应用提供工业级温度2TB M.2固态硬盘的公司之一。这些新产品搭配板载DRAM和先进的安全功能，可提供一致的持续性能和强大的用户数据保护，这些功能对于许多应用是非常重要的。”

供货情况

绿芯即将供货的SATA M.2 和NVMe M.2 2280 PX系列固态硬盘采用3D TLC （每单元3比特）NAND闪存。 欲了解更多87和88 PX系列ArmourDrive产品信息，请联系绿芯的渠道合作伙伴，https://www.greenliant.com/sales。

关于绿芯

基于超过25年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在北京、上海、厦门、新竹和硅谷设有产品研发中心。https://www.greenliant.com

*用户可访问的总容量. 1TB = 1,000GB and 1GB = 1,000,000,000 字节。

Greenliant, Greenliant的标志,ArmourDrive是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

此公告随附图片可在以下网页查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1782f65-1071-49e6-b52d-67fce6e1140e



媒体联系人: 魏红军 绿芯半导体 010- 62968018x6607

