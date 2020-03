INVITATION PERSONNELLE

Grégoire GONNORD

Président du Conseil d’Administration

Billy SALHA

Directeur Général

Jean-Louis ROY

Directeur Administratif et Financier

ont le plaisir de vous inviter à

la présentation des résultats annuels 2019

du groupe Fleury Michon

Mercredi 8 avril 2020 de 8h30 à 10h

En raison des restrictions sanitaires en vigueur, cette présentation se tiendra par conférence téléphonique

dont les modalités d’accès et le support de présentation vous seront communiqués en retour de votre confirmation (mail ci-dessous).

Merci de votre réponse avant le 3 avril 2020 à

infos.finances@fleurymichon.fr

Cordialement,

Direction du groupe Fleury Michon

Contact communauté financière :

Jean-Louis ROY Directeur administratif & financier

Tel : 02 51 66 30 20 - infos.finances@fleurymichon.fr





Contact media :

Camille MADEC

Tel : 07 86 42 95 15- camille.madec@publicisconsultants.com

Prochains rendez-vous :

28 avril après bourse, Publication du Document Universel d’Enregistrement 2019

www.fleurymichon.fr

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie, aux Pays-Bas et au Canada.

Les 3 900 collaborateurs sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : redéfinir les contours d’un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l’emploi sur les territoires et permettant une alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes.

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris, Eurolist C et est éligible PEA PME.

Pièce jointe