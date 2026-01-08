FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 12 2025

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329        
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :décembre       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :247 226/5,63%  
           
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    250 752  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :    1 323  
Nombre de titres vendus dans le mois :     829  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
        
01/12/2025CICA3716 25,00 925,00 
01/12/2025CICV11 25,00 25,00 
02/12/2025CICA11919 25,022 976,90 
02/12/2025CICV11 25,10 25,10 
03/12/2025CICA27481 24,926 827,60 
03/12/2025CICV11 25,00 25,00 
04/12/2025CICA411 24,801 016,80 
04/12/2025CICV3737 24,99 924,80 
05/12/2025CICA5117 25,001 275,00 
05/12/2025CICV8181 25,202 041,00 
08/12/2025CICA505 25,011 250,60 
08/12/2025CICV2929 25,20 730,80 
09/12/2025CICA5252 25,481 325,00 
09/12/2025CICV158158 25,634 048,90 
10/12/2025CICA5555 25,861 422,30 
10/12/2025CICV9494 26,012 444,60 
11/12/2025CICA109109 25,892 821,90 
11/12/2025CICV9090 25,952 335,80 
12/12/2025CICA4747 25,861 215,40 
12/12/2025CICV9797 26,032 524,80 
15/12/2025CICA2121 25,71 540,00 
15/12/2025CICV3434 26,02 884,60 
16/12/2025CICA3939 26,061 016,50 
16/12/2025CICV3939 26,191 021,50 
17/12/2025CICA3838 26,08 991,20 
17/12/2025CICV2424 26,14 627,30 
18/12/2025CICA2020 26,16 523,10 
18/12/2025CICV2121 26,31 552,60 
19/12/2025CICA1616 26,01 416,20 
19/12/2025CICV55 26,20 131,00 
22/12/2025CICA3131 25,96 804,70 
22/12/2025CICV77 26,06 182,40 
23/12/2025CICA2121 25,80 541,90 
23/12/2025CICV11 25,90 25,90 
24/12/2025CICA1616 25,70 411,20 
24/12/2025CICV11 25,70 25,70 
29/12/2025CICA164104 25,164 126,40 
29/12/2025CICV5252 25,401 320,90 
30/12/2025CICA121121 25,353 067,60 
30/12/2025CICV5555 25,321 392,60 
31/12/2025CICA11 25,40 25,40 
31/12/2025CICV11 25,40 25,40 

