Aix-en-Provence, le 24 mars 2020 (18h)

2019 : NOUVELLE ANNEE DE CROISSANCE D’ACTIVITE ET DE PROGRESSION DES RESULTATS

2020 : IMPACTS DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

7ème année consécutive de croissance d’activité

Marge Brute (MB) 2019 de 95,22 M€ en hausse de 8,7% à données publiées et de 4,6% à PCC (1) .

. Croissance toujours forte des activités digitales : +7,8% à PCC, soit 56,2% des activités du Groupe en 2019.

Forte progression des résultats 2019

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté (2) de 17,62 M€, en hausse de 9,9%.

de 17,62 M€, en hausse de 9,9%. Marge opérationnelle ajustée (2) de 18,5%, en hausse de 20 points de base.

de 18,5%, en hausse de 20 points de base. Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 16,54 M€, en hausse de 17,2%.

Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de 9,32 M€, en hausse de 7,8%.

Forte génération de cash

Cash net (3) au 31 décembre 2019 de 62,38 M€, en hausse de 10,22 M€ par rapport au 31 décembre 2018.

au 31 décembre 2019 de 62,38 M€, en hausse de 10,22 M€ par rapport au 31 décembre 2018. Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 3,10 M€ au 31 décembre 2019, en hausse de 2,13 M€ par rapport au 31 décembre 2018.

2020 : impacts de l’épidémie de COVID-19

Fort repli de l’activité attendu au S1 2020

(en M€) 2019 2018 Variation

2019 / 2018 Marge brute 95,22 87,57



+8,7%

(+4,6% PCC(1)) Résultat des Activités Ordinaires ajusté(2) 17,62 16,04 +9,9% Marge opérationnelle ajustée(2) (en %) 18,5% 18,3% +20 bps Résultat Opérationnel Courant 16,54 14,12 +17,2% Résultat Net Part du Groupe 9,32 8,64 +7,8% Cash net(3)

Cash net(3) hors ressource nette en fonds de roulement 62,38

3,10 52,17

0,97 +10,22 M€

+2,13 M€

(1) PCC : à périmètre comparable (i.e. en incluant la société Useradgents sur 12 mois en 2018 et 2019) et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration (2019 : 0,45 M€ ; 2018 : 0,71 M€) et hors coût des plans d’attribution gratuite d’actions (2019 : 0,62 M€ ; 2018 : 1,21 M€). Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

(3) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : trésorerie (actif) moins endettement financier brut (passif) ; au 31 décembre.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : «HighCo réalise une 7ème année consécutive de croissance, marquée par la forte progression de ses activités digitales et de très bonnes performances financières. Dans un contexte sanitaire et économique sans précédent lié au COVID-19, cette solidité financière, les excellentes relations que nous entretenons avec nos clients et nos partenaires financiers, la cohésion et l’implication de nos collaborateurs sont autant d’atouts pour affronter cette crise ».

PERFORMANCES FINANCIERES 2019

7ème année consécutive de croissance d’activité

La marge brute 2019 s’élève à 95,22 M€, en progression de 8,7% à données publiées et de 4,6% à périmètre et change comparables (PCC). La croissance d’activité s’est améliorée de trimestre en trimestre pour atteindre 6,5% au T4 2019. Le Groupe affiche ainsi une 7ème année consécutive de croissance organique, toujours tirée par des activités digitales en progression (+7,8% PCC), mais également par la bonne résistance des activités offline.

En France, la croissance d’activité a été forte en 2019 : +5,0% PCC à 71,52 M€, soit 75,1% de la marge brute du Groupe. Cette bonne dynamique est marquée par une forte croissance du Digital (+8,8% PCC), dont la part atteint 63,9% en 2019, et bénéficie globalement de la bonne tenue de l’ensemble des activités.

L’International, après un bon S2, est en croissance de 3,5% PCC en 2019 à 23,71 M€, avec le Benelux qui affiche une progression de 3,7% et l’Europe du Sud (Espagne et Italie) qui reste stable.

Forte progression des résultats 2019

La croissance d’activité s’accompagne d’une forte progression de 9,9% du RAO ajusté à 17,62 M€ en 2019 avec :

une nouvelle hausse du RAO ajusté France de 9,7% à 15,18 M€ (2018 : 13,84 M€) ;

une progression du RAO ajusté International de 11,1% à 2,44 M€ (2018 : 2,20 M€).

La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) progresse de 20 points de base pour s’afficher à 18,5% (2018 : 18,3%).

La croissance du RAO ajusté, la baisse du coût des plans d’attribution gratuite d’actions (2019 : 0,62 M€ ; 2018 : 1,21 M€) et la baisse des charges de restructurations (2019 : 0,45 M€ ; 2018 : 0,71 M€) entraînent une forte progression du ROC de 17,2% à 16,54 M€ (2018 : 14,12 M€).

Le résultat opérationnel ressort en hausse de 13,7% pour s’établir à 16,66 M€ (2018 : 14,66 M€).

L’impôt ressort en forte hausse, principalement du fait d’un effet de base défavorable, des crédits d’impôt significatifs avaient été comptabilisés en 2018, et représente une charge de 5,76 M€ en 2019 (2018 : charge de 3,86 M€).

Le RNPG ajusté est en retrait de 1,0% à 9,65 M€ (2018 : 9,75 M€), pour un RNPG publié qui s’affiche à 9,32 M€, en hausse de 7,8% (2018 : 8,64 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA 2019 de 0,45 €, en hausse de 7,9% par rapport à 2018.

Forte génération de cash

La capacité d’autofinancement s’élève à 17,80 M€. L’excédent net de trésorerie (cash net) progresse de 10,22 M€ pour s’établir à 62,38 M€ au 31 décembre 2019. Hors la ressource nette en fonds de roulement (59,29 M€ au 31 décembre 2019), le cash net reste positif et s’affiche à 3,10 M€, en hausse de 2,13 M€ par rapport au 31 décembre 2018.

RAPPEL DES AXES STRATEGIQUES

Avec un positionnement unique et des expertises complémentaires qui permettent de couvrir toute la chaîne d’engagement d’un consommateur – depuis le premier contact jusqu’à la transaction finale – HighCo poursuit ses investissements sur ses deux axes stratégiques.

Le digital d’une part, toujours en croissance (+7,8% PCC), et la data d’autre part, au service de la relation client (avec des programmes CRM personnalisés) et de la création de trafic en points de vente (opérations drive to store ciblées).

2020 : IMPACTS DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Dans le contexte sanitaire actuel incertain et sans précédent lié à l’épidémie de COVID-19 qui impacte chacun d’entre nous, le Groupe souhaite faire un point sur sa situation à date.

Collaborateurs

HighCo a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les effets de l’épidémie sur ses collaborateurs :

rappel et diffusion des « gestes barrières » sur différents supports de communication et renforcement des mesures de protection sanitaire dès les premières annonces des autorités ;

fermeture des sites du Groupe et déploiement de mesures pour préserver la continuité d’activité (télétravail) ;

maintien de la cohésion de Groupe grâce aux différents outils collaboratifs mis en place.

Activités

Une organisation ad hoc a été mise en place dans chaque filiale pour continuer à accompagner au mieux ses clients, cependant, le Groupe indique que l’épidémie a et aura un impact significatif sur ses activités suite à :

la fermeture des grandes surfaces spécialisées (GSS) ;

une diminution des promotions et le report ou l’annulation des temps forts d’enseignes alimentaires impactant les activités drive to store ;

un accès aux magasins alimentaires rendu difficile pour les merchandisers et l’arrêt des prestations d’impression, limitant les activités in-store ;

la saturation des sites de drive entraînant une forte baisse des display media, limitant certaines activités digitales.

Ainsi, en termes d’activité (MB), HighCo anticipe à date :

un T1 2020 en retrait, malgré une situation à fin février conforme au budget et en légère croissance ;

un T2 2020 fortement impacté, avec un risque de repli significatif.

Situation et plan d’actions

A mi-mars, le niveau de cash brut (hors ressource nette en fond de roulement) était stable par rapport au 31 décembre 2019 (10,56 M€).

Le Groupe prévoit les mesures de préservation de la trésorerie suivantes :

recours aux dispositifs gouvernementaux mis à sa disposition afin de réduire l’impact de la situation (report du paiement des charges fiscales et sociales, chômage partiel, etc.) ;

suspension du programme de rachats d’actions ;

suspension des investissements non prioritaires (CAPEX) ;

sur décision unanime du Conseil de surveillance, proposition à la prochaine assemblée générale du 11 mai 2020 d’affecter en réserves l’intégralité du bénéfice 2019.





ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MAI 2020

L’assemblée générale annuelle (mixte) de HighCo se tiendra le lundi 11 mai 2020 à 10h30 au siège social.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la Société encourage les actionnaires à utiliser les moyens de vote à distance mis à leur disposition. En effet, sans y être physiquement présents, les actionnaires peuvent voter à cette assemblée par correspondance, à l’aide du formulaire de vote ou en donnant pouvoir au Président. Les détails relatifs au droit de participation des actionnaires seront donnés dans l'avis préalable qui paraîtra dans les prochains jours et qui sera disponible sur le site internet de la société.

Les modalités d’organisation de cette assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des possibilités légales. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le site de la société www.highco.com (rubrique « Investisseurs – Assemblées Générales »), pour se tenir informés.

Enfin, la Société invite ses actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : comfi@highco.com .

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu mercredi 25 mars 2020 à 14h30. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société ( www.highco.com ) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Information réglementée – Présentations des résultats aux analystes ».





A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

