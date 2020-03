TULIKIVI OYJ PERUSTAA NORDIC TALC OY:N, 27.3.2020 klo 14.00

Tulikivi Oyj:n hallitus on 26.3.2020 päättänyt perustaa Nordic Talc Oy:n. Yhtiön tavoitteena on Tulikiven Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Suomussalmen talkkihankkeen feasibility study, jonka tarkoituksena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Tulikivi selvittää samalla mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoituksen ja sijoittajien saamiseksi Nordic Talcin toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen kohti teollista hyödyntämistä.

Tulikivi Oyj:n hallitus on nimittänyt Nordic Talc Oy:lle teollisuusmineraali- ja kaivosalan ammattilaisista koostuvan advisory boardin. Siihen kuuluvat Jan Ekblom, Mikael von Hertzen, Eeva Ruokonen ja Tarmo Tuominen.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: ”Syksyllä 2019 valmistunut JORC-koodiston mukainen mineraalivarantoarvio vahvisti Suomussalmen kaivospiirin kuuluvan esiintymän olevan merkittävä Euroopan mittakaavassa. Tehtyjen selvitystöiden pohjalta uskomme sen olevan kannattavasti hyödynnettävissä. Nyt perustettavan yhtiön tehtävänä tulee olemaan kaupallisen tuotteiston ja logistiikan sekä teollisten prosessien suunnittelu. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme hankkeeseen mukaan osaavan ja kokeneen advisory boardin”.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen

toimitusjohtaja

