Gand, 27 mars 2020 – 18.00 h – Communiqué de presse / information réglementée

ABO-Group, le bureau d’ingénieurs axé sur la construction, l’environnement et l’énergie, annonce aujourd'hui ses chiffres annuels consolidés pour 2019.

Les points forts en 2019

Record absolu pour le chiffre d'affaires, le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net

Forte croissance de 8,2% du chiffre d'affaires, soutenue par la géotechnique

20% de croissance en France et 8,5% aux Pays-Bas

Hausse de 84% du bénéfice opérationnel avant amortissements, à 0,7 euro/action

Un cash-flow opérationnel et un bilan solides

Perspectives pour 2020

Les 25 ans d’ABO

Ralentissement temporaire dû au Covid-19 / objectifs à long terme confirmés

Nouvelle expansion de la géotechnique

2018

en € 000 2019

en € 000 Variation

en € 000 Variation

en % Par action

en € Chiffre d’affaires 44 393 48 015 3 622 8,2% Produits d'exploitation totaux 45 432 49 251 3 819 8,4% Bénéfice opérationnel avant amortissements 4 039 7 432 3 393 84,0% 0,70 Amortissements 2 663 4 266 1 603 60,2% Bénéfice opérationnel 1 376 3 166 1 790 130,1% Résultat financier -430 -609 -179 41,6% Bénéfice avant impôts 946 2 557 1 611 170,3% Bénéfice net 553 1 790 1 237 223,7% 0,17 Résultat total 1 560 1 665 105 6,7% 0,16 Total des fonds propres 15 124 16 748 1 624 10,74% 1,58 Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 3 291 6 366 3 075 93,44% Total du bilan 42 928 49 571 6 643 15,47%

Record absolu pour le chiffre d'affaires, le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net

Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-GROUP Environment, déclare : « 2019 a été une année record pour ABO-GROUP. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires tout juste inférieur à 50 millions d’euros, un résultat opérationnel de 3,2 millions d'euros et un bénéfice net de 1,8 million d'euros. Ces chiffres sont les meilleurs que le groupe ait jamais publiés. Ils témoignent de la mise en œuvre cohérente de notre stratégie de croissance. »

« Depuis l’entrée en bourse en 2014, le groupe réalise en moyenne une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10% par an, avec une marge EBITDA qui a doublé. Des chiffres dont nous sommes fiers et qui ont pu être obtenus grâce à un personnel motivé et à l’ensemble de nos clients, fournisseurs et autres parties prenantes. ABO poursuivra dans cette voie en 2020, une année jubilaire pour le groupe. L'impact récent du Covid-19 ralentit notre taux de croissance à court terme, mais nous sommes convaincus que les tendances structurelles sous-jacentes sont positives pour toutes les composantes d’ABO-GROUP. Nous partons d’une base très saine et nous avons constitué un solide matelas de sécurité. Nous sommes dès lors convaincus que nous pourrons sortir renforcés de la période difficile que nous traversons ».

Forte croissance de 8,2% du chiffre d'affaires, soutenue par la géotechnique

Le chiffre d'affaires d’ABO-GROUP est en hausse en 2019, passant de 44,4 millions d'euros à 48 millions d’euros. Comme prévu et annoncé, la géotechnique est le véritable moteur de croissance du groupe, avec une croissance impressionnante de près de 20%. Le département « Sol et Environnement » continue également de croître de façon organique, mais à un rythme plus modéré de l'ordre de 5%. Le département « Amiante et Énergie » enregistre un recul, qui est cependant entièrement imputable au segment Énergie. L’expiration d'un certain nombre de grands contrats-cadres, pour lesquels il fallait largement faire appel à la sous-traitance, affecte le chiffre d'affaires mais n’a qu'un effet minimal sur la rentabilité. La vente, début mars 2019, du fonds de commerce du département international, peu rentable, explique à elle seule la baisse dans le segment « Autres ».

2018

en € 000 2019

en € 000 Variation

en € 000 Variation

en % % du

chiffre d’affaires Géotechnique 21 624 25 765 4 141 19,15% 53,7% Sol & Environnement 19 394 20 235 841 4,34% 42,1% Amiante & Énergie 2 518 1 932 -586 -23,3% 4,0% Autres 856 83 -773 -90,3% 0,2% Chiffre d’affaires 44 393 48 015 3 622 8,2% 100%

20% de croissance en France et 8,5% aux Pays-Bas

En France, la croissance provient de la géotechnique. Chacune de nos divisions géotechniques contribue à cette croissance, mais ce sont surtout les départements « Grandes Investigations Complexes » et « Conception Géotechnique » qui enregistrent une forte progression. Ces deux branches d'activité, spécialement conçues pour les grands donneurs d'ordres, récoltent les fruits de leurs années d'expérience et de l'expertise accumulée sur les projets les plus complexes. Innogeo, qui a rejoint le groupe au 1er juillet 2019, contribue pour plus d'un demi-million d'euros au chiffre d'affaires. L'intégration s’est achevée avec succès et la synergie avec les autres activités et les autres pays est pleinement mise à profit.

2018

en € 000 2019

en € 000 Variation

en € 000 Variation

en % % du

chiffre d’affaires France 18 868 22 641 3 773 20,0% 47,15% Belgique 15 437 15 271 -166 -1,08% 31,80% Pays-Bas 9 272 10 061 789 8,51% 20,95% International 815 42 -773 -94,85% 0,09% Chiffre d’affaires 44 393 48 015 3 622 8,2% 100%

En Belgique, ABO-Group connaît une forte croissance dans la géotechnique (sous la marque Geosonda), ainsi que dans les sols, et plus précisément dans les sous-départements « démolition » et « archéologie ». Le principe ‘one-stop-shop’, selon lequel les maîtres d'ouvrage, les promoteurs et les architectes peuvent, pour toutes leurs études auxiliaires liées à l’environnement et à la géotechnique, s’adresser à un seul et même interlocuteur, est unique sur le marché belge et gagne en importance. Les investissements en R&D portent de plus en plus leurs fruits également. Cela se traduit par plusieurs projets d'étude pluriannuels à grande échelle menés en collaboration avec divers organismes publics et instituts de recherche et portant principalement sur le développement d’une technologie d'assainissement des sols innovante. Les activités dans le laboratoire d'amiante Translab se sont fortement développées, notamment par le fait que des analyses au microscope électronique (SEM/EDX) se sont

ajoutées à la gamme. La section Énergie a enregistré une nette baisse de son chiffre d'affaires (-815 K€) en raison de l’expiration d’une série de grands contrats-cadres. Mais comme nous l’avons souligné, ceci affecte uniquement le chiffre d'affaires et non la valeur ajoutée, ces contrats étant réalisés presque entièrement par voie de sous-traitance. Il a été mis fin au segment international (non rentable) qui, en 2018, représentait encore un chiffre d'affaires d'un peu plus de 800 K€.

Les activités aux Pays-Bas dépassent pour la première fois le seuil symbolique de 10 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 8,5%. La croissance a été assurée par les activités liées aux sols qui ont dû répondre, en particulier au second semestre, à une très forte demande en lien avec la réglementation sur les PFAS. En conséquence, les équipes de consultance et de travail de terrain ont été surchargées, un effet qui continue à se faire sentir en 2020. En géotechnique, la consultance et le travail de terrain se sont maintenus à un niveau élevé. La demande de personnel qualifié reste, pour l’heure, le point le plus sensible.

Le bénéfice opérationnel avant amortissements augmente de 84%, à 0,7 euro/action

Le bénéfice opérationnel avant amortissements s’établit à 7,4 millions d'euros (0,70 euro/action), soit une augmentation de 84%. Ceci est attribuable à l’application de l’IFRS 16 à raison d'environ 1,1 million d'euros. Cette hausse est cependant compensée dans le compte de résultats par une augmentation des amortissements et des charges d'intérêts ; en net, l'impact de l’IFRS 16 pour 2019 est légèrement négatif à raison de 29 K€.

Au niveau du résultat d'exploitation (de 1,4 à 3,2 millions d’euros, + 130%), on observe d'une année à l’autre une contribution nettement plus importante des activités françaises (+1,1 million d'euros), ceci grâce à une forte croissance du chiffre d'affaires, à des projets plus attractifs et à un gain d’efficacité (pour rappel, le planning en France avait été fortement perturbé par des grèves et par les gilets jaunes en 2018). En Belgique aussi, nous observons une belle amélioration du rendement (+750 K€), soutenue par la cession d’activités non rentables, un chiffre d'affaires en progression et la maîtrise et l’optimisation des frais de personnel. Les Pays-Bas restent au même niveau, la progression du résultat d'exploitation dans le domaine des sols étant compensée par l'augmentation des amortissements suite au programme d'investissements intensif en géotechnique mené ces dernières années.

Les amortissements sont en hausse, passant de 2,66 millions d'euros à 4,26 millions d'euros. Comme indiqué, sur ce montant, 1,08 million d’euros sont imputables à l’application de l’IFRS 16. Le reste de l’augmentation est une conséquence logique des investissements continus en immobilisations corporelles. Le plus grand investissement en 2019 a été l'acquisition d'un nouvel immeuble de bureaux et du terrain qui s’y rattache à Marseille (> 3 millions d’euros).

Le résultat financier a été influencé négativement par l'application de l’IFRS 16 (-103 K€) et dans une moindre mesure par l'augmentation des dettes financières.

Le bénéfice net est multiplié par trois, passant de 0,55 million d’euros à 1,8 million d’euros (0,17 euro par action). Le résultat total (part du groupe) augmente, passant de 1,55 à 1,64 million d’euros. L'actualisation des engagements de pension français s’effectue directement via les fonds propres du groupe et a, compte tenu de l'ajustement à la baisse du taux d'actualisation, un impact négatif net de 132 K€.

Un cash-flow opérationnel et un bilan solides

Le flux de trésorerie net des activités opérationnelles est en forte hausse, passant de 3,3 à 6,4 millions d'euros, grâce notamment aux excellents chiffres opérationnels et au suivi permanent du fonds de roulement.

Le total du bilan s’accroît, passant de 42,9 à 49,6 millions d'euros. Du côté de l’actif, le principal changement est l'augmentation des immobilisations corporelles de plus de 5 millions d’euros sous l’effet combiné de l’IFRS 16 (augmentation nette de 2,5 millions d'euros), de l'achat du nouveau bâtiment à Marseille et de la poursuite du programme d’investissements. Du côté du passif, on note la hausse des fonds propres, qui s'établissent à 16,7 millions d'euros, mais aussi des dettes financières, ce qui résulte du financement de l'augmentation des immobilisations corporelles. Le ratio de fonds propres s’établit à 33,8%. La solvabilité, calculée comme étant le ratio net des dettes financières par rapport au résultat opérationnel avant amortissements, s’établit à un niveau confortable de 1,7 (contre 2,1 fin 2018).

Le compte de résultats consolidé, le bilan, le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris intégralement ci-après.

Perspectives pour 2020

Les 25 ans d’ABO

Le 27 octobre 1995 était fondée la société ABO NV, qui est à l'origine de l’actuel ABO-GROUP. En 2020, nous allons donc fêter le 25e anniversaire du groupe. Le groupe prévoit, en automne, diverses festivités durant lesquelles il mettra en exergue son évolution, mais aussi et surtout sa gamme de produits, à l’intention du personnel, des clients et des autres parties prenantes.

Ralentissement temporaire dû au Covid-19 / objectifs à long terme confirmés

Les récents développements concernant le ralentissement de la propagation du coronavirus pèsent temporairement sur les revenus générés par le groupe. ABO respecte à la lettre les règles légales et tout le monde ou presque est passé au télétravail. Nous recourons au chômage temporaire lorsque cela s’avère nécessaire. De cette manière, l'impact financier, hormis la perte de revenus, devrait rester sous contrôle. ABO table sur un report des projets, et non des annulations. Étant donné que nous sommes actuellement dans l'œil du cyclone, il est extrêmement difficile d'avancer des chiffres concrets. En fonction du temps que prendra la reprise complète des activités, ceci aura un impact d'une tout autre ampleur. ABO reste néanmoins à la disposition de ses clients en ces temps difficiles et s’efforce de maintenir une production maximale.

L'année 2020, il faut le souligner, avait bien commencé, grâce à la douceur du climat. ABO a toute confiance dans son expertise, ses marchés et la croissance structurelle de son secteur. Les objectifs à long terme, à savoir une croissance à deux chiffres en alliant croissance organique et par voie d'acquisition, sont donc maintenus sans le moindre problème.

Nouvelle expansion de la géotechnique

ABO-Group continue à investir pleinement dans l’élargissement de sa palette d'activités. Dans la division géotechnique, nous visons une accélération en Belgique via l'achat d'un nouveau véhicule de sondage et l’augmentation du nombre d'équipes de sondage. Nous prévoyons une nouvelle extension des laboratoires géotechniques en Belgique (adjonction de différents essais triaxiaux) et en France (lancement à Marseille), ainsi que l’ouverture d'un nouveau bureau près de Toulouse. Nous soutenons autant que possible la croissance interne par le recrutement d’experts pour le lancement et le développement de nouvelles activités. Nous nous attendons à ce que ces initiatives soutiennent le chiffre d'affaires et la rentabilité en 2020.

D'autre part, le groupe cherche toujours à renforcer sa position dans son marché intérieur par le biais d’acquisitions. C’est ainsi que la société Innogeo a été reprise en 2019, puis intégrée avec succès. Le groupe continuera de suivre le marché des acquisitions en 2020. Le groupe a identifié un certain nombre de possibilités intéressantes, sans qu'une transaction effective puisse toutefois être garantie.

Calendrier financier

24/04/2020 : Publication du rapport annuel 2019 et convocation à l’Assemblée générale

27/05/2020 : Assemblée générale

18/09/2020 : Chiffres semestriels 2020

Déclaration du commissaire

Le commissaire d’ABO-Group Environment NV, EY Bedrijfsrevisoren CVBA, représenté par Marnix Van Dooren, a confirmé que ses activités de contrôle, qui sont terminées quant au fond, n’ont pas révélé de corrections significatives qui devraient être apportées aux chiffres consolidés du groupe pour 2019, repris dans ce communiqué de presse.

À propos d'ABO-Group

ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la construction, l’environnement et l’énergie. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-Group est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-Group ( www.abo-group.eu ).

Pour de plus amples informations :

Frank De Palmenaer Johan Reybroeck

CEO ABO-Group Environment SA CFO ABO-Group Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu johan.reybroeck@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gand (SDW), Belgique

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web www.abo-group.eu .

