COMMUNIQUE DE PRESSE Le 30 mars 2020

Situation liée au Covid-19

L’épidémie de Coronavirus (Covid-19) continue de s’étendre. Pour faire face à cette situation sanitaire inédite, EXEL Industries se mobilise partout dans le monde, mettant en place dans les différents pays où nous opérons des consignes sanitaires en cohérence avec les directives définies par les gouvernements afin d’assurer le plus haut niveau de protection en termes d’hygiène et de bonne santé de nos employés et des intervenants extérieurs.

Les équipes d’EXEL Industries s’organisent par ailleurs avec engagement et créativité pour permettre la continuité des opérations afin de servir nos clients et fournir les produits et équipements qui sont souvent indispensables pour les secteurs agricoles et industriels dans lesquels nous opérons. Nous demandons à nos fournisseurs de répondre présents dans ces circonstances particulières afin de nous permettre de réaliser notre mission.

Le manque de lisibilité de notre environnement ne nous permet pas à ce stade d’évaluer pleinement les conséquences financières du Covid-19 sur nos activités. Néanmoins, le Groupe :

a mis en place des mesures de réduction de coûts fixes et a gelé certains investissements ;

poursuit la mise en place de la réorganisation de la Pulvérisation Agricole ;

bénéficie d’un bilan solide.

A ce stade, nos lignes de crédit sont suffisantes pour couvrir les besoins additionnels et nous n’anticipons aucun problème de trésorerie.

EXEL Industries publiera son chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’exercice 2019-2020 le 28 avril après Bourse.

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

La présentation SFAF est disponible sur le site w ww.exel-industries.com

