March 31, 2020 02:00 ET

March 31, 2020 02:00 ET

Communiqué de presse Paris le 31 mars 2020





Résultats annuels 2019



UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie ce jour ses comptes consolidés au 31 décembre 2019 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En K€ 31/12/2019 (*) 31/12/2018 Chiffres d’affaires 23 495 27 298 Résultat opérationnel courant 436 597 En % du Chiffre d'Affaires 1,90% 2,20% Autres charges et produits opérationnels non courants -1 000 0 Résultat opérationnel -564 597 Coût de l'endettement financier et autres produits et charges financières -63 -76 Charges d'impôts sur résultat -313 -293 Résultat net part du groupe -1 041 215 Résultat par action (en €) -0,117 0,024

(*) : En cours de certification





Un chiffre d’affaires en recul de 14 %

A l’issue de l’exercice 2019, le Groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 23,50 M€, en retrait de 13,93 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2018.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’entité parisienne, qui représente 83% du chiffre d’affaires total du Groupe, réalise un chiffre d’affaires de 19,39 M€ contre 22,55 M€ un an plus tôt (-13,98%). L’activité des filiales implantées en province a suivi la même évolution passant de 4,75 M€ à 4,10 M€ (-13,71 %) par rapport à l’exercice précédent.

Une rentabilité opérationnelle courante stable

A l’issue de l’exercice 2019, le résultat opérationnel courant d’UTI GROUP s’établit à 436 K€ contre 597 K€ en 2018, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 1,9% contre 2,2% un an plus tôt. Le résultat opérationnel du Groupe intègre une provision pour dépréciation du goodwill de 1 000 K€ et s’inscrit ainsi à -564 K€ contre 597 K€ l’an passé. Après prise en compte d’une charge d’impôt sur le résultat de -313 K€, le résultat net atteint -1 041 K€ au 31/12/2019 contre 215 K€ au 31/12/2018.





Situation financière

En K€ 31/12/2019 31/12/2018 Dettes financières à long terme 226 288 Dettes de loyers à long terme (IFRS 16) 2 561 0 Dettes financières à court terme 1 114 527 Dettes de loyers à court terme (IFRS 16) 335 226 Dettes financières totales 4 236 1 041 Trésorerie active -243 -992 Dettes financières nettes 3 993 49 Capitaux propres 4 346 5 466 Dettes financières nettes sur capitaux propres 91,9% 0,9% Dettes financières nettes (hors dettes sur loyer) sur capitaux propres 25,2% -3,2%

La dette financière totale d’UTI GROUP augmente de + 3 195 K€, en raison de :

- l’application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 qui impacte la dette à hauteur de 2 670 K€

- l'augmentation des autres dettes financières pour 525K€, en raison notamment d'une hausse des créances non garanties par le factor.

Les capitaux propres s'établissent à 4 346 K€ au 31 décembre 2019, contre 5 466 K€ un an plus tôt. Ainsi, le ratio d'endettement net (dettes financières nettes / capitaux propres), hors impact IFRS 16 augmente, passant de -3,2% à 25,2%.

Perspectives 2020

L’épidémie du COVID 19 rend difficile l’exercice de prospective pour 2020. Néanmoins, UTI GROUP maintient son objectif de réaliser, en 2020, un chiffre d’affaires stable.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 - 15 mai 2020





A propos d’UTI Group

Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197 – Titre éligible au PEA PME

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com .

De plus, le Document de référence pour l'année 2018 a été déposé à l'AMF le 30/04/2019 sous le numéro D.19-0454 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP ( http://www.uti-group.com )

Contacts

Christian AUMARD Samuel Beaupain

Président Directeur Général Relations Presse

Tél. : 01 41 49 05 10 Tél : 06 88 48 48 02

Christian.aumard@uti-group.com samuel@edifice-communication.com





Pièce jointe