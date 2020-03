March 31, 2020 03:23 ET

Ansporet af ”Fælles erklæring mellem regeringen og Finans Danmark i lyset af udbruddet af coronavirus” af 23. marts 2020 og den forøgede makroøkonomiske usikkerhed har Jyske Banks bestyrelse i dag besluttet at stoppe det igangværende aktietilbagekøbsprogram. Pr. dags dato resterer der godt 400 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet.

Ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger 1. kvartal 2020

Jyske Bank koncernens udlånsportefølje har de seneste 5 år i gennemsnit medført nedskrivninger på 22 mio. kr. pr. år inklusiv overgangen til nye nedskrivningsregler (IFRS 9) 1. januar 2018. De aktuelle beregninger for 1. kvartal 2020 viser individuelle nedskrivninger omkring 0 kr.

Bankens direkte eksponering mod særligt COVID-19 udsatte brancher, såsom luftfart, skibsfart, detail-, hotel-, restaurations- samt oplevelsesbranchen skønnes mindre end bankens naturlige markedsandel.



Det er dags dato besluttet, at der i forbindelse med aflæggelse af 1. kvartalsregnskab afsættes ca. 1 mia. kr. i ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger som følge af udbruddet af COVID-19. Koncernen vil således have et samlet ledelsesmæssigt skøn på ca. 1,6 mia. kr. ved indgangen til 2. kvartal 2020.

Salg af DLR kredit-aktier



Banken har den 19. marts 2020, som led i den almindelige omfordeling af DLR kredit-aktier, solgt aktier for modværdien af 155 mio. kr. Jyske Banks ejerandel er dermed faldet til 935 mio. kr. og 6,9%, svarende til bankens udlånsandel. Ultimo 2017 ejede banken DLR-aktier for 1.832 mio. kr. svarende til en ejerandel på 15,7%.







Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44

