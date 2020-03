Årsrapport 2019 for FirstFarms A/S



Historisk stærkt regnskab hos FirstFarms A/S

FirstFarms A/S har i 2019 realiseret en vækst på 32 procent i omsætning og et resultat på 29,0 mio. kr. før skat mod 11,5 mio. kr. i 2018.



Årets resultat er blandt andet udtryk for en effektiv produktion i et generelt gunstigt 2019-marked, særlige gunstige markedsvilkår for svinekød samt et vedholdende fokus på omkostninger.

”Resultatet er historisk godt og tilfredsstillende”, siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard og fremhæver en anden væsentlig årsag til resultatet:

”2019 blev året, hvor vi høstede effekten af vores ambitiøse vækststrategi. Siden 2016 er vores selskab udvidet med tre nye selskaber med nye produktionsenheder. Dermed er risikospredningen blevet styrket både på geografi og driftsgrene, ligesom det er en stor styrke og sikkerhed, at vores mælk, kød og korn afsættes til lokale fødevarevirksomheder.”

Resume

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2019.

2019: Omsætning steget med 32 % og EBITDA med 47 %

FirstFarms realiserede en omsætning på 328,1 mio. kr. og et EBITDA på 95,6 mio. kr., hvilket er en vækst på 32 % i omsætning og 47 % i EBITDA. Fremgangen er sket med baggrund i selskabets vækst og tilfredsstillende markedsvilkår for svineproduktionen.

EBIT-resultatet er på 48,4 mio. kr., og resultat før skat er på 29,0 mio. kr. EBIT-resultatet er forbedret med 22,5 mio. kr. i forhold til 2018. Overtagelsen i juli 2019 af svine- og afgrødeproduktion i Slovakiet har bidraget væsentligt i det tilfredsstillende resultat.

Der er i 2019 realiseret et overskud efter skat på 22,4 mio. kr. Der udloddes ikke udbytte i 2019 med baggrund i den usikkerhed, der er opstået som følge af COVID-19.

Resultatet anses som tilfredsstillende.

Der er i regnskabsåret opkøbt et landbrug i Slovakiet med 2.300 søer med en årlig produktion af 75.000 grise, hvoraf 40-45.000 sælges som smågrise og 30-35.000 som slagtesvin. Produktionsgrundlaget for planteproduktionen er 1.500 hektar ejet agerjord af høj kvalitet.

FirstFarms opkøber, udvikler og driver landbrug i østeuropæiske EU-lande inden for driftsgrenene mark, køer og grise. Landbrugene ligger med op til 1.500 kilometers afstand i Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien. Dette medvirker til at reducere de risici, som en landbrugsproduktion påvirkes af, herunder ASF 1 .

. Som fødevareproducent vil vi altid være udsat for udefrakommende trusler. FirstFarms tog for mange år siden en strategisk beslutning. Vi skal kunne navigere i et trusselsbillede som ASF uden, at det vil få alvorlig betydning for vores evne til at skabe resultater. Det er årsagen til, at vi i 2019 har bygget videre på vækststrategien med balanceret risikospredning både geografisk og på driftsgrene. Der har været – og er – høj fokus på biosikkerhed.



FirstFarms bidrager til, og bifalder, udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug, og vi tror på den bæredygtige landbrugsproduktion. Vi har derfor fokus på ESG 2 .

. FirstFarms har en jordportefølje på 9.200 hektar ejet landbrugsjord samt over 10.500 hektar lejekontrakter – samlet knap 20.000 hektar landbrugsjord i drift. Værdiskabelsen sker via drift og udvikling af jordporteføljen.

Alt ejet jord er bogført til anskaffelsespriser og ikke dagspriser. Den største del af jorden har været i vores ejerskab i over 10 år. FirstFarms vurderer, at der er merværdier vedrørende jorden for 225 mio. kr. efter skat i tillæg til den bogførte egenkapital på 392 mio. kr.

FirstFarms har i 2019 forbedret likviditetsberedskabet via nye langfristede finansieringsaftaler.

FirstFarms følger nøje udviklingen og tager COVID-19 meget alvorligt. Vores første prioritet er at holde alle, og især vores kollegaer og omgivelser sikre og raske, samt sikre vores dyr og produktionen for at kunne producere foder til dyrene og fødevarer til vores forbrugere. Vi følger vejledninger og restriktioner fra de lokale myndigheder, og tager løbende alle nødvendige forholdsregler. Der er i forventninger ikke taget højde for mulige økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19.

Det er positivt, at FirstFarms indtil nu kun har oplevet en mindre økonomisk påvirkning af produktionen, som følge af COVID-19. Vores daglige arbejde herunder transport, markarbejde og dyrehold tilpasses løbende forholdsregler som følge af COVID-19. Der vil fremad kunne opstå mangel på varer til vores produktion, hvorfor vi i vid udstrækning har sikret os input til store dele af foråret.

2020: Forventninger

Som opfølgning på et stærkt 2019, forventer FirstFarms et stabilt 2020 med et EBITDA-resultat i niveauet 80-105 mio. kr. og et EBIT-resultatet i niveauet 30-55 mio. kr.

Vi forventer, at 2020 bliver et indtjeningsmæssigt flot år for svineproduktion i EU som dog kan blive volatilt. For afgrøde- og mælkeproduktionen forventes et stabilt år med uændrede priser på niveau med 2019. Effektiviteten i vores mælkeproduktion forventes forbedret forhold til realiseret i 2019. I 2020 vil vi konsolidere produktionen inden for nuværende forretningsområder.

FirstFarms’ årsrapport kan ses i sin fulde længde i vedhæftede fil/link (95 sider).

1 Afrikansk svinepest

2 For at belyse arbejdet med en bæredygtig udvikling benytter vi Nasdaq’s anbefaling til rapportering – ESG-data (Environmental, Social, Governance). Se mere side 14.





