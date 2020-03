Due to increased market risk and volatility, Nordea Bank Abp as an issuer of bull and bear certificates has decided to stop quoting ask prices for certificates with leverage X10 to X15 and only quote bid prices in Buy Back (BB). Nordea will issue certificates with a so called “soft knock” / “stop loss buffer” feature in order to offer similar instruments as the existing ones.

The new certificates to be issued will have a “soft knock” / “stop loss buffer” feature that works as a safety buffer for volatile movements. If the stop loss level is reached, Nordea will stop quoting the instrument, unwind the hedge and delist the instrument the following day. Any residual value from the unwinding of the hedge, which can be between zero and the value represented by the buffer, will be paid back to the investor. Please note that Nordea issued certificates do not rebalance intraday or at knock. For further information and examples, please see the brochure for bull and bear certificates available on Nordea’s web site.

The development in a bull or bear certificate is always calculated based on yesterday’s reference price for the underlying asset. That reference price is typically the closing price of the underlying asset or the reference price at a specific point in time. In the final terms for each instrument you will find the applicable valuation time for the relevant underlying asset.

Leverage Factor Stop Loss Barrier1 Stop Loss Level 15 6,00% 94,00% 12 7,50% 92,50% 10 9,00% 91,00% -15 6,00% 106,00% -12 7,50% 107,50% -10 9,00% 109,00%

Instruments affected

Instrument Isin Instrument Isin BULL DAX X10 NORDNET 2 SE0013934155 BULL NQ100 X10 NORDNET SE0009861206 BULL DAX X12 NORDNET 3 SE0013934163 BULL NQ100 X12 NORDNET SE0009861834 BULL DAX X15 NORDNET 4 SE0013931706 BULL OLJA X10 NORDNET 11 SE0013931797 BULL DAX X15 NORDNET 5 SE0013931623 BULL OMXS30 X10 NORDNET 4 SE0013934510 BULL GULD X10 N SE0011171370 BULL OMXS30 X10 NORDNET 5 SE0013934197 BULL GULD X10 NORDNET SE0009861453 BULL OMXS30 X12 NORDNET 6 SE0013934205 BULL GULD X10 NORDNET 1 SE0013934221 BULL OMXS30 X15 NORDNET 6 SE0013934213 BULL GULD X12 N SE0011171362 BULL OMXS30 X15 NORDNET 7 SE0013931649 BULL GULD X12 NORDNET SE0009861461 BULL SILVER X10 NORDNET 4 SE0013934296 BULL GULD X12 NORDNET 1 SE0013934239 BULL SILVER X12 NORDNET 4 SE0013934304 BULL KOPPAR X10 NORDNET SE0010358812 BULL SILVER X15S NORDNET 3 SE0013930880 BULL KOPPAR X10 NORDNET 1 SE0010358861 BULL SP500 X10 N SE0011171792 BULL KPR X10 N SE0010627935 BULL SP500 X10 NORDNET SE0009861149 BULL KPR X10 N1 SE0010627984 BULL SPX X10 NORDNET 1 SE0013250693 BULL NDX X10 NORDNET 1 SE0013250776 BULL SPX X10 NORDNET 2 SE0013934064 BULL NDX X10 NORDNET 2 SE0013934023 BULL SPX X12 NORDNET 3 SE0013931763 BULL NDX X12 NORDNET 1 SE0013250792 BULL SPX X15 NORDNET 3 SE0013931771 BULL NDX X12 NORDNET 2 SE0013934031 BULL SX5E X10 NORDNET 2 SE0013934098 BULL NDX X15 NORDNET 3 SE0013931755 BULL SX5E X12 NORDNET 2 SE0013934106 BULL NQ100 X10 N SE0012567477 BULL SX5E X15 NORDNET 3 SE0013931714







1 [1] Indicative levels, please see the final terms for the specific level applicable to a certificate.





