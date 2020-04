Stockholm, 1 april 2020 – Anoto Group AB (Anoto eller Bolaget) meddelar idag att Bolaget har anställt Anthony Lorusso som Vice President of Engineering för Anoto. Anthony har en kandidat- och masterexamen från Massachusetts Institute of Technology (MIT) och var tidigare anställd som Director of Hardware Engineering för VirZoom Inc., vilket är ett Virtual Reality-bolag baserat i Boston i delstaten Massachussetts, USA. Anthony är specialiserad inom såväl maskin- som elektroteknik och har tidigare arbetat i ledande tekniska positioner för framstående företag som BEA Systems och Draper Lab.



Vidare har Anotos dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc (KAIT) anställt Long Phan som Chief Technology Officer (CTO). Long har en doktorsexamen från MIT och har tidigare arbetat som både CEO och CTO för Top Flight Technologies, Inc. Han är en erfaren ingenjör med spetskompetens inom algoritmer, robotik och sensorer och kommer att leda KAIT:s ingenjörsteam.

”Vi är glada att kunna addera sådana högkvalitativa ingenjörer som Anthony och Long till vårt team. Long är en väldigt skicklig forskare och ingenjör med kompetens och erfarenhet inom ledning av startup bolag. Han kommer att tillföra ledarskap till KAIT:s ingenjörsteam och leda utvecklingen av framtida framgångsrika produkter för KAIT. Anthony kommer att vara ytterst viktig för att vi ska kunna ta Anotos hårdvaruteknologi till nästa nivå. Jag är övertygad om att Anthony kommer att väsentligt bidra till kvalitetsförbättring och nya tekniska framsteg av bland annat nästa generations Livescribe-pennor”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

