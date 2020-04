Herlev, den 1. april 2020

Selskabsmeddelelse 12/2020

Likviditetsstrategi samt præcisering af aktietilbagekøbsprogram:





Likviditetsstrategi:

SIG har efter salget af den tidligere driftsaktivitet, en meget væsentlig likviditet (DKK 76 mio.), som grundet bankernes negative rente, giver et negativt afkast. SIGs bestyrelse har som led i den langsigtede investeringsstrategi i ejendomme og selskaber, og under hensyntagen til at opnå selskabets afkastmål, besluttet som led i selskabets korte og mellemlange likviditetsplanlægning, at investere mellem 25 % -50 % af likviditeten aktivt i forskellige rentebærende aktiver, med kort og mellemlang tidshorisont, for dermed at opnå et positivt afkast som kompensation for bankernes negative rente, og med en investeringsprofil, som er tilpasset den langsigtede strategi.

SIG bestyrelse har som led i ovennævnte strategi indgået en aftale med NCI Advisory A/S, som investeringsrådgiver med det formål, at investere i attraktive rentebærende aktiver indenfor finans og andre industrier. Investeringsbeslutninger vil blive taget af SIGs bestyrelse på baggrund af NCI Advisorys anbefalinger.

NCI Advisory har mange års erfaring med rådgivning indenfor rentebærende investeringer, og har siden 2008 skabt et afkast på over 12 % for sine investorer. NCI Advisorys hovedaktionær og adm. direktør er medlem af SIGs bestyrelse.





Præcisering af aktietilbagekøbsprogram:

I selskabsmeddelelse 10/2020 fremgik det at SIG ønsker at købe optil 10 % af sin egen aktiekapital retur, hvilket blev angivet med ”1.658.528 stk. aktier á nominelt DKK 0,5 eller multipla heraf”. Dette tal skal korrigeres, så det rigtige tal er 3.317.056 stk. aktier á nominelt DKK 0,5 eller multipla heraf.

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail





mh@sca-invgroup.dk









Venlig hilsen

Bestyrelsen





Attachment