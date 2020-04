Suominen Oyj, lehdistötiedote 1.4.2020 klo 15.00

Suominen on ensimmäisenä kuitukankaan valmistajana saanut Water UK:n Fine to Flush -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin HYDRASPUN® Royalille, joka on erityisesti kostean wc-paperin valmistukseen suunniteltu huuhdeltaessa hajoava materiaali.

HYDRASPUN® Royal täyttää Water UK:n Ison-Britannian markkinoille asettamat tiukat vaatimukset WC:stä huuhdeltaville tuotteille. HYDRASPUN® Royal on Suomisen uusin lisäys markkinoita johtavaan HYDRASPUN®-tuoteperheeseen, joka koostuu huuhdeltavista tuotteista.

“Vastuullisten, huuhdeltaessa hajoavien tuotteiden tekeminen on Suomisen ydinosaamista ja Suominen lanseerasikin markkinoille ensimmäisen huuhdeltaessa hajoavan tuotteen HYDRASPUN®-tuotemerkin alla jo useita vuosia sitten. Fine to Flush -sertifikaatin saaminen Water UK:lta HYDRASPUN® Royal -tuotteelle on Suomiselle merkittävä saavutus. Se osoittaa, että Suominen on sitoutunut olemaan innovatiivisten kuitukankaiden edelläkävijä. HYDRASPUN® Royalin miellyttävä ihotuntuma ja nopea hajoavuus nostavat kuluttajakokemuksen uudelle tasolle”, sanoo kodinhoitotuotteiden Category Manager Andrew Charleston.

