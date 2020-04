3 April 2020

Changes for Nordea issued certificates with leverage X15 to X10

Due to increased market risk and volatility, Nordea Bank Abp as an issuer of bull and bear certificates has decided to stop quoting ask prices for certificates with leverage X10 to X15 and only quote bid prices in Buy Back (BB). Nordea will issue certificates with a so called “soft knock” / “stop loss buffer” feature in order to offer similar instruments as the existing ones.

The new certificates to be issued will have a “soft knock” / “stop loss buffer” feature that works as a safety buffer for volatile movements. If the stop loss level is reached, Nordea will stop quoting the instrument, unwind the hedge and delist the instrument the following day. Any residual value from the unwinding of the hedge, which can be between zero and the value represented by the buffer, will be paid back to the investor. Please note that Nordea issued certificates do not rebalance intraday or at knock. For further information and examples, please see the brochure for bull and bear certificates available on Nordea’s web site.

The development in a bull or bear certificate is always calculated based on yesterday’s reference price for the underlying asset. That reference price is typically the closing price of the underlying asset or the reference price at a specific point in time. In the final terms for each instrument you will find the applicable valuation time for the relevant underlying asset.

Leverage Factor Stop Loss Barrier1 Stop Loss Level 15 6,00% 94,00% 12 7,50% 92,50% 10 9,00% 91,00% -15 6,00% 106,00% -12 7,50% 107,50% -10 9,00% 109,00%

Instruments affected

Instrument NDA Isin BULL OLJY X10 NORDNET F5 FI4000418165 BULL KUPARI X10 NORDNET F FI4000285879 BULL KUPARI X10 NORDNET F 1 FI4000285895 BEAR KUPARI X10 NORDNET F FI4000285911 BEAR KUPARI X10 NORDNET F 1 FI4000285937 BULL DAX X12 NORDNET F4 FI4000418546 BULL DAX X10 NORDNET F4 FI4000418538 BULL DAX X15 NORDNET F6 FI4000419551 BEAR DAX X15 NORDNET F6 FI4000419510 BULL DAX X15 NORDNET F7 FI4000419502 BEAR DAX X15 NORDNET F7 FI4000419452 BEAR DAX X12 NORDNET F5 FI4000419445 BEAR DAX X10 NORDNET F4 FI4000419437 BEAR SX5E X10 NORDNET F FI4000252671 BEAR SX5E X10 NORDNET F 1 FI4000255302 BEAR SX5E X10 NORDNET F2 FI4000409792 BULL SX5E X15 NORDNET F3 FI4000419569 BEAR SX5E X15 NORDNET F3 FI4000419411 BEAR SX5E X12 NORDNET F3 FI4000419403 BEAR SX5E X10 NORDNET F3 FI4000419395 BEAR KULTA X10 NORDNET F FI4000254180 BULL KULTA X10 NORDNET F FI4000254040 BULL KULTA X12 NORDNET F FI4000254057 BULL KULTA X12 NORDNET F1 FI4000418413 BULL KULTA X10 NORDNET F1 FI4000418405 BEAR KULTA X10 NORDNET F1 FI4000418371 BULL NQ100 X10 NORDNET F FI4000253737 BULL NQ100 X12 NORDNET F FI4000253745 BEAR NQ100 X10 NORDNET F FI4000253893 BULL NDX X12 NORDNET F FI4000393244 BEAR NDX X10 NORDNET F FI4000393236 BULL NDX X10 NORDNET F FI4000393228 BULL NDX X12 NORDNET F1 FI4000418249 BULL NDX X10 NORDNET F1 FI4000418231 BULL NDX X15 NORDNET F2 FI4000418124 BEAR NDX X15 NORDNET F1 FI4000419460 BEAROMX30X10NONF FI4000252853 BEAR OMXS30 X10 NORDNET F 1 FI4000256722 BEAR OMXS30 X10 NORDNET F2 FI4000408422 BULL OMXS30 X10 NORDNET F3 FI4000418793 BEAR OMXS30 X12 NORDNET F4 FI4000418769 BULL OMXS30 X15 NORDNET F5 FI4000418637 BULL OMXS30 X12 NORDNET F5 FI4000418629 BULL OMXS30 X10 NORDNET F4 FI4000418611 BEAR OMXS30 X12 NORDNET F5 FI4000418587 BEAR OMXS30 X10 NORDNET F3 FI4000418579 BULL OMXS30 X15 NORDNET F6 FI4000419486 BEAR OMXS30 X15 NORDNET F6 FI4000419494 BEAR HOPEA X10 NORDNET F FI4000254529 BULL HOPEA X12 NORDNET F1 FI4000418355 BULL HOPEA X10 NORDNET F1 FI4000418348 BEAR HOPEA X10 NORDNET F1 FI4000418314 BULL SP500 X10 NORDNET F FI4000253653 BEAR SP500 X10 NORDNET F FI4000253810 BULL SPX X10 NORDNET F FI4000393335 BEAR SPX X10 NORDNET F FI4000393327 BULL SPX X10 NORDNET F1 FI4000418272 BULL SPX X15 NORDNET F2 FI4000418140 BULL SPX X12 NORDNET F2 FI4000418132 BEAR SPX X15 NORDNET F1 FI4000419478











1 [1] Indicative levels, please see the final terms for the specific level applicable to a certificate.





