MALTA INFORMATIQUE ACQUIERT 56,27% DE LA START-UP PANDALAB

PandaLab a développé un outil de messagerie instantanée sécurisée de Santé pour les professionnels de santé.

A ce jour, la solution est utilisée par plus + de 5.000 utilisateurs professionnels de santé pour plus de 300.000 messages mensuels échangés.

Cette opération permet à MALTA INFORMATIQUE et à la Division Solutions pour Établissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest de renforcer leurs offres de solutions pour une meilleure coordination des parcours patients.

L’outil collaboratif dédié aux professionnels de santé

Créé en 2016 par le Docteur Aurélien LAMBERT, oncologue à l’Institut de Cancérologie de Lorraine à Nancy, PandaLab permet d’envoyer et recevoir des messages, des photos ou des fichiers contenant des informations médicales via une application 100% responsive.

Véritable outil sécurisé de coordination des professionnels de santé travaillant ensemble, PandaLab a développé une plateforme multifonctionnelle très évolutive, qui permet l’échange sécurisé de données de santé en instantané, avec notamment un lecteur d’imagerie médicale, un générateur de prescriptions médicales avec signature électronique, un module de parcours patient (tels que chimiothérapie ou Virus de l’Hépatite C), un module de visioconférence et l’accès à une base de données médicamenteuses et à PubMed.

Sécurité et confidentialité

PandaLab est la seule solution e-santé 100% UX sécurisée garantissant ainsi une stricte confidentialité des données, comme cela est imposé par les normes en vigueur concernant les données de santé à caractère personnel.

La messagerie chiffrée de l’application permet de verrouiller les messages et les fichiers échangés pour qu’ils ne puissent pas être interceptés par d’autres personnes.

PandaLab est hébergée en France sur un serveur agréé données de santé et est labélisée mHealth Quality.

Instantanéité des échanges au bénéfice du patient

PandaLab est une interface d’échanges rapides associée à une messagerie collaborative pour faciliter le fonctionnement des services de soins. Disponible également sur smartphone, l’application permet aux professionnels de santé d’être réactifs dans l’échange et l’analyse des données et ainsi d’améliorer la prise en charge des patients.

Une solution qui apporte des réponses dans la communication entre professionnels de manière instantanée en ville comme à l’hôpital

Parfaitement adaptée aux besoins des soignants, PandaLab propose des offres sur mesure adressées aux professionnels de santé, aux équipes pluridisciplinaires, aux entreprises de santé et aux établissements de santé publics et privés.

En janvier dernier, le Groupe Elsan (2ème opérateur de santé privé en France) a choisi PandaLab pour sécuriser les échanges entre les professionnels de ses établissements (MCO, SSR, HAD) et faciliter la communication avec ses correspondants de ville.

PandaLab équipe également l’Institut de Cancérologie de Lorraine, l’hôpital Marie-Lannelongue, l’Hôpital Foch, l’HADAN, HAD France, et plusieurs prestataires de santé comme Elivie, Asten Santé ou Philips Santé@Domicile, ainsi qu’une multitude d’équipes de professionnels libéraux organisés en Pôles de Santé, MSP, CPTS.

PandaLab est référencée au catalogue de l’UGAP (L'Union des Groupements d'Achats Publics).

Fortes synergies avec les activités du Groupe Pharmagest

Les échanges de données patients entre professionnels de santé deviennent un enjeu central des systèmes de santé. Avec le déploiement de sa Passerelle Numérique de Santé, cette opération, portée par MALTA INFORMATIQUE et la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, permet une avancée significative de la stratégie du Groupe dans la construction de son écosystème unique en France et en Europe, en y ajoutant une expertise unique dans la communication instantanée entre professionnels de santé.

Les cas d’usage de PandaLab sont en effet applicables à toutes les activités du Groupe Pharmagest. Les segments communs de croissance concernent particulièrement la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux pour l’activité HAD/SSIAD/IDE par l’apport d’une brique de messagerie instantanée et de visioconférence entre le domicile du patient et la coordination du HAD. PandaLab s’intègre également parfaitement aux solutions de cette Division pour les EHPADs, principalement pour favoriser l’échange entres les équipes de soignants de l’EHPAD et la communauté médicale du résident : médecins traitants et médecins spécialistes en ville ou à l’hôpital. Pour les CPTS, l’usage est très prometteur.

La solution permet également de répondre à la problématique de la communication et la coordination entre professionnels au sein de l’hôpital et avec la ville. PandaLab est donc particulièrement efficace en complémentarité des solutions AXIGATE pour les établissements hospitaliers.

Pour la Division Solutions Pharmacie Europe, le Groupe Pharmagest a identifié des opportunités d'applications à son LGPI/LSO comme brique de communication entre pharmaciens et professionnels de santé.





Grégoire DE ROTALIER, Président de MALTA INFORMATIQUE et Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest déclare : « Cette opération est une opportunité́ stratégique unique qui permet à MALTA INFORMATIQUE et à la Division ESMS de proposer un outil puissant permettant une communication sécurisée et confidentielle. L’arrivée de PandaLab dans notre arsenal de solutions représente une création significative de valeur pour l’ensemble des professionnels de santé que nous adressons, qu’ils se situent en ville, à l’hôpital, ou entre la ville et l’hôpital. »

Le Docteur Aurélien LAMBERT, Président Fondateur de PandaLab, complète : « Cette opération nous permet d’accélérer et de renforcer nos services vis-à-vis de nos clients existants tout en ayant l’opportunité de déployer notre offre en France et à l’international et de continuer le développement de PandaLab. En ces temps de crise sanitaire majeure, ce rapprochement avec MALTA INFORMATIQUE nous donne les moyens d’accélérer notre développement tout en renforçant notre savoir-faire au service des professionnels de santé, qui ont plus que jamais besoin d’outils sécurisés pour communiquer entre eux rapidement et efficacement. »

A propos de MALTA INFORMATIQUE et de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux du Groupe Pharmagest

MALTA INFORMATIQUE, filiale à 100% du Groupe Pharmagest, est spécialisée dans la conception et l’édition de logiciels destinés aux EHPAD (Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) et structures d’accueil de jour pour personnes âgées, marché porteur dont elle détient 28 % de parts de marché. Son application TITAN constitue la seule solution du marché capable de proposer un circuit du médicament complet pour EHPAD. Au 31 décembre 2019, MALTA INFORMATIQUE équipe 2.150 EHPAD.

MALTA INFORMATIQUE porte la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (180 salariés,

20 M€ de CA en 2019) du Groupe Pharmagest. Avec ses filiales DICSIT INFORMATIQUE, AXIGATE, ICT et MALTA BELGIUM, la Division est également présente sur le marché de l'hospitalisation à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des hôpitaux, des maisons et pôles de santé pluridisciplinaires.

A propos du Groupe Pharmagest

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Le Groupe est inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs

moyennes responsables

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

