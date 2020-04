Brøndbyernes IF Fodbold A/S

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 7. april 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 14/2020

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forventninger til årets resultat suspenderes

I januar og februar fik Brøndby IF en tilfredsstillende start på regnskabsåret 2020. Brøndby IF eksekverede på det lagte budget for 2020 og realiserede værdi ved spillersalg samtidig med, at selskabet reducerede væsentligt i lønkroner.

Myndighederne iværksatte den 11. marts en lang række påbud for at mindske smittespredningen af Covid-19, og 3F Superligaen blev sat på pause. Den 18. marts blev 3F Superligaen suspenderet på ubestemt tid.

På baggrund af Statsministerens pressemøde i går aftes, hvor det blev gjort klart, at store forsamlinger af mennesker ikke tillades før september, er der skabt væsentlig økonomisk usikkerhed for, hvor stor effekten af de nuværende påbud vil blive på Brøndby IF’s samlede resultat for 2020.

Brøndby IF har på den baggrund besluttet at suspendere forventningerne til årets resultat. Brøndby IF har tidligere meldt ud, at forventningerne til 2020 var et resultat før skat i spændet -20 mio. kr. og -30 mio. kr.

Den 19. maj offentliggøres delårsrapporten for 1. kvartal.

Brøndby IF

Administrerende direktør Ole Palmå

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31414185.

Attachment