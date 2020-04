Report de l’Assemblée Générale Annuelle 2020 de Worldline

Bezons, le 7 avril 2020

Le Conseil d’administration de Worldline a pris la décision, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, de reporter la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle initialement prévue le 14 mai 2020 au 9 juin 2020. Cette décision prend en considération les recommandations sanitaires actuelles et vise à améliorer les conditions de tenue de l’Assemblée.

Ce report n’aura pas d’impact sur le calendrier du projet stratégique d’acquisition d’Ingenico tel qu’annoncé le 3 février dernier, qui, grâce à la collaboration efficace des deux groupes, a depuis cette date progressé de manière très positive et pleinement en ligne avec son objectif de finalisation au cours du troisième trimestre 2020.

Les informations relatives aux modalités et autres dispositions prises pour la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle seront communiquées ultérieurement.

