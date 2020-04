Après avoir obtenu les autorisations requises auprès des autorités réglementaires compétentes, La Banque Postale et le Groupe Groupama annoncent la réalisation de la transaction portant sur l’acquisition, par La Banque Postale, de la participation de 35% détenue par Groupama dans La Banque Postale Assurances IARD ainsi que la prolongation de leur coopération dans les domaines de la protection juridique et de l’assistance.

Créée conjointement fin 2009 par La Banque Postale et le Groupe Groupama, La Banque Postale Assurances IARD commercialise une offre de produits et services d’assurance-dommages à destination des clients particuliers de La Banque Postale. Avec plus de 500 collaborateurs au service d’un portefeuille de 1,8 million de contrats, La Banque Postale Assurances IARD est devenue une compagnie d’assurance autonome de plein exercice.

Avec l’acquisition de la participation de 35% détenue par le Groupe Groupama dans La Banque Postale Assurances IARD, La Banque Postale en devient l’actionnaire unique. La Banque Postale entend poursuivre activement le développement de la gamme de produits et services de La Banque Postale Assurances IARD dans la perspective du renforcement et de la consolidation de son modèle de bancassurance intégrée.

Le Groupe Groupama restera un partenaire de long terme de La Banque Postale Assurances IARD : l’accord conclu entre les deux groupes intègre des conventions de prestation de service et des traités de réassurance avec Groupama PJ (pour la protection juridique) et Mutuaide (pour l’assistance).

A propos de La Banque Postale

La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement et de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment avec sa banque 100% mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est en charge d’une mission de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.

La Banque Postale, c’est :







- 5,647 Mds d’€ de PNB

- 1,059 Mds d’€ de Résultat avant impôt

- 752 M d’€ de Résultat Net Part du Groupe

- 10,5 millions de clients actifs

- 1,5 million de clients bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire

- 1,6 million de clients financièrement fragiles

- 685 000 clients patrimoniaux

- plus de 350 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux

- 1ère banque française et 2ème banque au monde pour ses performances extra-financières (selon l’ISS-ESG)







Chiffres à fin 2019

A propos du Groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance et de services dans dix pays. Le groupe compte 12millions de sociétaires et clients et 31 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,4 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).

