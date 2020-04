April 08, 2020 02:01 ET

Indkaldelse til ordinær generalforsamling



Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2020, kl. 16.00 på foreningernes kontor, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Grundet den helt særlige situation omkring COVID-19 henstiller vi til, at ingen investorer møder fysisk op til generalforsamlingen og gør opmærksom på, at der ikke vil være drikkevarer eller andet traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden er vedhæftet.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Adm. direktør

Vedhæftet fil