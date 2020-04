April 08, 2020 03:38 ET

April 08, 2020 03:38 ET

På grund af fortsat usikkerhed i forbindelse med Corona-virussen har vi observeret yderligere usædvanlige markedsforhold, som påvirker en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest.



På udvalgte obligationsmarkeder er likviditeten forbedret, hvorfor indløsningsfradraget på en række afdelinger sættes ned.

Herudover hæves emissionstillægget for en række afdelinger. Ændringerne skyldes, at der stadig observeres større spreads mellem køb- og salgspriser og det er meget vanskeligt at købe obligationer.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,50 1,50 1,00 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50 1,50 1,00 DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 0,30 DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,60 0,60 0,30 DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 0,30 DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 0,05 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 0,05 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 0,10 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,45 0,45 0,10 DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 0,05 DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,05 DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,75 0,75 0,40 DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,50 0,50 0,30

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 2,50 2,50 -0,25 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 2,50 2,50 -0,25 DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50 1,50 -0,25 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 2,35 2,35 -0,25 DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 1,75 1,75 -0,20 DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50 1,50 -0,25 DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,50 0,50 -0,05 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,50 0,50 -0,05 DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,50 0,50 -0,05 DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,45 0,45 -0,05 DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,75 1,75 -0,25 DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 1,50 1,50 -0,25

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Investment Management