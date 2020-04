AGF A/S

April 08, 2020 06:37 ET

April 08, 2020 06:37 ET

Aarhus, den 8. april 2020

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 02 /2020

AGF A/S suspenderer forventningerne til årets resultat for regnskabsåret 2019/20

Myndighedernes seneste påbud i relation til COVID-19 skaber stor usikkerhed vedrørende de økonomiske konsekvenser for koncernens aktiviteter, herunder afvikling af 3F Superligaen, hvorfor AGF A/S indtil videre har valgt at suspendere forventningerne til årets resultat.

De hidtidige forventninger, der blev meldt ud i Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2020 pr. 20. februar, var et positivt resultat før skat mellem 10 og 15 mio. kr.

AGF A/S' forventninger til årets resultat vil blive opdateret, så snart det er muligt at vurdere den resultatmæssige påvirkning af COVID-19.

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Lars Fournais Jacob Nielsen

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Vedhæftet fil