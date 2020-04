April 08, 2020 07:00 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote

8.4.2020 klo 14:00 EET

Hoivatilat Oyj muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään

Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään ja tulee jatkossa julkaisemaan ainoastaan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Näin ollen Hoivatilat ei tule julkaisemaan 6.5.2020 liiketoimintakatsausta ajalta tammi-maaliskuu 2020 eikä 4.11.2020 liiketoimintakatsausta ajalta tammi-syyskuu 2020 kuten aikaisemmin oli ilmoitettu.

Aureit Holding Oy ("Aureit Holding") on hankkinut julkisella ostotarjouksella yli 90 prosenttia kaikista Hoivatilojen liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Aureit Holding on 15.1.2020 käynnistänyt Hoivatilojen vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti lunastaakseen kaikki jäljellä olevat Hoivatilojen liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Aureit Holding on ilmoittanut huolehtivansa siitä, että Hoivatilat hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sallittua ja käytännössä mahdollista. Tämän johdosta tammi-kesäkuulta annettavan puolivuosikatsauksen julkistaminen riippuu pörssilistalta poistamisen aikataulusta ja se tullaan julkaisemaan ainoastaan, mikäli soveltuva lainsäädäntö näin edellyttää.

Lisätietoa

Jussi Karjula

toimitusjohtaja

puh. +358 40 773 4054