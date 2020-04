DELSON, Québec, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 29 février 2020. La Société a déclaré une perte nette de 2,1 million $ ou 0,24 $ par action comparativement à une perte nette de 1,6 million $ ou 0,18 $ par action l’an dernier.



Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 29 février 2020 s'élevait à 88,9 millions $, comparativement à 88,2 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 2% par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis, les ventes ont diminué de 1% en dollars canadiens et les ventes à l’exportation ont chuté de 13%. Du côté des opérations, les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 1,1 million $ et le bénéfice brut global avant les frais de vente et d'administration a augmenté de 0.5 million de dollars.

« Au cours de l’exercice financier 2019-2020, Goodfellow mettra l’accent sur la croissance de ses parts de marché. En ce qui s’annonce être une période économique très difficile pour les citoyens canadiens, Goodfellow poursuivra une stratégie responsable et conservatrice. Notre concentration sur les gammes de produits à valeur ajoutée sera à l’avant-plan pour supporter la construction, la rénovation et les projets d’infrastructure. La Société devra gérer ses dépenses avec beaucoup d’attention pour s’adapter au contexte qui s’annonce très difficile et pleins de défis en Amérique du Nord et Outremer. »

Après le 29 février 2020, l’épidémie du COVID-19 a été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé. Le climat économique difficile actuel devrait avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société à l’avenir. La situation est dynamique et la durée et l’ampleur ultime de l’impact sur l’économie et l’effet financier sur notre entreprise ne sont pas connus pour le moment.

Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois terminés le 29 février 2020 et 28 février 2019 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités Trois mois terminés le

29 février

2020 28 février

2019 $ $ Chiffre d’affaires 88 856 88 153 Charges Coût des ventes 71 480 71 241 Frais de vente et charges administratives et générales 19 518 18 367 (Gain) perte sur disposition d’immobilisations corporelles (15 ) 7 Charges financières nettes 734 691 91 717 90 306 Perte avant impôt sur le résultat (2 861 ) (2 153 ) Impôt sur le résultat (801 ) (603 ) Total aux éléments du résultat global (2 060 ) (1 550 ) Perte nette par action - De base et dilué (0,24 ) (0,18 )





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars)

Non audités

Au Au Au 29 février 30 novembre 28 février 2020 2019 2019 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 2 089 2 364 2 159 Clients et autres débiteurs 54 082 48 498 54 342 Impôts à recouvrer 1 096 - 647 Stocks 99 300 87 339 107 879 Charges payées d’avance 4 250 2 563 2 133 Total des actifs courants 160 817 140 764 167 160 Actifs non courants Immobilisations corporelles 32 517 32 838 33 958 Actifs incorporels 3 746 3 927 4 292 Actifs au titre de droits d’utilisation 16 304 - - Actifs au titre des régimes à prestations définies 2 210 2 222 2 703 Investissement dans une coentreprise 25 25 25 Autres actifs 753 805 849 Total des actifs non courants 55 555 39 817 41 827 Actifs totaux 216 372 180 581 208 987 Passifs Passifs courants Dette bancaire 47 845 31 204 56 155 Fournisseurs et autres créditeurs 35 549 29 048 36 066 Impôts à payer - 734 - Provision 1 478 1 470 336 Dividende à payer 856 856 851 Partie courante des obligations locatives 4 254 15 14 Total des passifs courants 89 982 63 327 93 422 Passifs non courants Provision - - 1 321 Obligations locatives 15 547 28 39 Impôt sur le résultat différé 2 269 3 209 3 652 Obligation au titre des régimes à prestations définies 649 609 91 Total des passifs non courants 18 465 3 846 5 103 Passifs totaux 108 447 67 173 98 525 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 152 Résultats non distribués 98 501 103 984 101 310 107 925 113 408 110 462 Passifs et capitaux propres totaux 216 372 180 581 208 987





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois terminés le 29 février 2020 et 28 février 2019 (en milliers de dollars) Non audités Trois mois terminés le

29 février

2020 28 février

2019 $ $ Activités opérationnelles Perte nette (2 060 ) (1 550 ) Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 651 696 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 093 - Actifs incorporels 181 171 Charge de désactualisation de la provision 18 3 Diminution de la provision (10 ) - Impôt sur le résultat (801 ) (603 ) (Gain) perte sur disposition d’immobilisations corporelles (15 ) 7 Charges d’intérêts 323 482 Charges d’intérêts sur obligations locatives 179 - Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 52 35 Autres actifs - 67 (389 ) (692 ) Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (12 616 ) (11 781 ) Intérêts payés (348 ) (486 ) Impôt sur le résultat payé (1 029 ) (453 ) (13 993 ) (12 720 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (14 382 ) (13 412 ) Activités de financement Diminution nette de l’emprunt bancaire (3 000 ) (3 000 ) Augmentation nette des acceptations bancaires 13 000 15 000 Paiement au titre des obligations locatives (1 333 ) (4 ) Dividende payé (856 ) - 7 811 11 996 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (361 ) (312 ) Augmentation des actifs incorporels - (19 ) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 16 8 (345 ) (323 ) Sorties nettes de trésorerie (6 916 ) (1 739 ) Situation de trésorerie au début de la période 1 160 743 Situation de trésorerie à la fin de la période (5 756 ) (996 ) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 2 089 2 159 Découvert bancaire (7 845 ) (3 155 ) (5 756 ) (996 )





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de trois mois terminés le 29 février 2020 et 28 février 2019 (en milliers de dollars)

Non audités

Capital

social Résultats

non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2018 9 152 103 711 112 863 Perte nette - (1 550 ) (1 550 ) Total aux éléments du résultat global - (1 550 ) (1 550 ) Transactions dans les capitaux propres Dividende - (851 ) (851 ) Solde au 28 février 2019 9 152 101 310 110 462 Solde au 30 novembre 2019 9 424 103 984 113 408 Ajustement de l’adoption IFRS 16, net de l’impôt de 940 $ - (2 567 ) (2 567 ) Solde au 1er décembre 2019 9 424 101 417 110 841 Perte nette - (2 060 ) (2 060 ) Total aux éléments du résultat global - (2 060 ) (2 060 ) Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (856 ) (856 ) Solde au 29 février 2020 9 424 98 501 107 925

SOURCE :

Goodfellow inc.

Patrick Goodfellow

Président et chef de la direction

Téléphone : 450 635-6511

Télécopieur : 450 635-3730

Courriel : info@goodfellowinc.com