April 16, 2020 06:00 ET

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2020 KLO 13.00 (EET/EEST)



OMAN TASEEN ARVONMUUTOSTEN MYÖTÄ ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOS HEIKKENI SELVÄSTI



Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2020

Liiketoiminnan tuotot olivat 14,2 miljoonaa euroa (1-3/2019: 16,8 milj. euroa)

Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa)

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi ja oli 6,2 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa)

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa)

Oman taseen tuotot laskivat merkittävästi markkinaromahduksen seurauksena ja olivat -3,7 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos heikkeni

Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 12,2 miljardia euroa (11,9 mrd. euroa)

Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,13 euroa) ja oman pääoman tuotto 10,1 prosenttia (19,2 %)

Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 118 prosenttia (110 %).





Näkymät vuodelle 2020

Nykyisessä markkinatilanteessa arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen. Tilanteessa, jossa markkinaolosuhteet heikkenisivät entisestään, arvioimme liikevoiton olevan positiivinen.

Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta näkemystä tukevat korkea toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin, sekä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, joka on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Lisäksi yhtiö teki maaliskuun aikana joukon sopeuttamistoimenpiteitä kustannusrakenteen keventämiseksi. Osana toimenpiteitä hallitus ja johtoryhmä sekä osa henkilökunnasta muun muassa alensivat vapaaehtoisesti palkkoja ja palkkioita määräaikaisesti.





Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut



1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 Tuloslaskelman tunnusluvut Liiketoiminnan tuotot, M€ 14,2 16,8 75,8 Liikevoitto/-tappio, M€ 2,1 4,3 24,1 Liikevoittomarginaali, % 14,5 25,7 31,8 Tilikauden voitto/tappio, M€ 1,9 3,5 18,7 Kannattavuuden tunnusluvut Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,1 19,2 23,4 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,7 1,4 2,1 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 5,1 5,7 8,9 Konsernin vakavaraisuussuhde, % 14,6 15,8 15,1 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,07 0,13 0,71 Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,07 0,13 0,71 Osinko/osake, € - - 0,66* Oma pääoma/osake, € 2,80 2,79 3,40 Osakkeen hinta päätöspäivänä, € 7,40 7,70 10,40 Muut tunnusluvut Kulu/tuotto -suhde 0,85 0,74 0,68 Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, % 118 110 124 Henkilöstömäärä 249 256 249 Markkina-arvo, M€ 176,9 184,0 248,6

*Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 18.3.2020



Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Evlin liiketoiminta kehittyi vakaasti aina helmi-maaliskuun vaihteeseen saakka, minkä jälkeen Kiinassa alkunsa saaneen koronavirusepidemian muuttuminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi sai pääomamarkkinat pois raiteiltaan ja heikensi nopeasti tuloksentekoamme. Ennennäkemättömän rajun osakkeiden ja yrityslainojen laskun seurauksena Evlin oman taseen tuotot heikkenivät ja palkkiotuottojen kasvu hidastui.

Siirryimme maaliskuun alussa jatkuvuussuunnitelmamme mukaisesti hajautettuun työskentelymalliin häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Varsin nopeasti tämän jälkeen, vähensimme entisestään työntekijöidemme läsnäoloa toimistolla ja siirryimme lopulta täysin etätyöskentelyyn. Evlin kyky pankki- ja rahastoyhtiökonsernina muuntua puhtaasti virtuaalisesti toimivaksi osoittaa, että aiempien vuosien investoinnit tietojärjestelmiemme kehittämiseksi ovat onnistuneet. Markkinamyllerryksestä huolimatta Evli on pystynyt pitämään kaikki rahastonsa auki ja henkilökunta on vaikeassa tilanteessa suoriutunut erinomaisesti keskittyen markkinoilla toimimiseen, aktiiviseen asiakasyhteydenpitoon ja hallinnon tehtävien hoitamiseen. Evlin likviditeetti ja vakavaraisuus ovat kriisistä huolimatta säilyneet hyvällä tasolla.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Evlin liikevaihto laski edellisvuodesta 16 prosenttia ja liikevoitto peräti 52 prosenttia. Markkinavaihteluiden voimistuminen maaliskuun alussa hidasti palkkiotuottojen kasvua. Palkkiotuotot kasvoivat kuitenkin 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sen sijaan laskivat lähes viisi miljoonaa euroa ja olivat lähes neljä miljoonaa euroa tappiolla. Evlin oman pääoman tuotto heikkeni 10,1 prosenttiin (19,2 %), mutta toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin parani 118 prosenttiin (110 %).

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat segmentin tuotot kasvoivat 21 prosenttia ollen 15,7 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat olivat maaliskuun lopussa 12,2 miljardia euroa (11,9 mrd. euroa) ja Evli Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 7,5 miljardia euroa (8,1 mrd. euroa). Nettomerkinnät olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä -982,4 miljoonaa euroa. Merkittävä osa lunastuksista toteutuivat maaliskuun aikana ja kohdistuivat pääosin korkorahastoihin, joista instituutio- ja yritysasiakkaat kiirehtivät kriisin alkaessa nostamaan varoja käteisvarantojensa kasvattamiseksi.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin tuotot laskivat 14 prosenttia ollen 2,1 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus alitti edellisvuoden tason useiden neuvonantoprojektien keskeydyttyä kriisin seurauksena. Yksikön toimeksiantokanta on laskenut ja toimeksiantojen toteutumiseen ja aikatauluun sisältyy epävarmuutta. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta jatkoi kasvuaan aiempien vuosien tapaan. Odotamme kasvun väliaikaisesti kuitenkin tasaantuvan eräiden asiakkaiden yritysjärjestelyiden seurauksena.

Evlin strategiset painopistealueet, kansainvälinen rahastomyynti ja vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Kansainvälisten asiakkaiden rahastopääoma oli katsauskauden lopussa 2,4 miljardia euroa (2,1 mrd. euroa) ja nettomerkinnät olivat -171 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus kasvoi 125 prosenttia vuoden takaisesta ja oli lähes 930 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden palkkioiden osuus kaikista rahastopalkkioista nousi noin 15 prosenttiin. Uutena tuotteena lanseerasimme Evli Infrastructure I -rahaston lähes 50 miljoonan euron alkupääomalla.

Käynnistimme vuosineljänneksen lopulla joukon sopeuttamistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on kustannusleikkausten kautta tukea Evlin kannattavuutta. Nämä toimet kattavat sekä henkilöstön että hallinnon kulueriä ja niiden odotetaan vaikuttavan positiivisesti Evlin kannattavuuteen jo tulevilla vuosineljänneksillä. Edellä mainittujen lyhyen aikavälin sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi jatkamme työtämme Evlin prosessien tehostamiseksi sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi entisestään. Evlin asema markkinoilla on vahva ja uskon, että kriisin päätyttyä olemme erinomaisessa asemassa liiketoimintamme kasvattamiseksi niin uusien asiakkuuksien kuin nykyisten asiakassuhteiden syventämisen myötä.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta sekä työntekijöitämme kovasta ja menestyksekkäästä työstä poikkeuksellisen haastavassa ympäristössä.



EVLI PANKKI OYJ





Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com





Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,2 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 67,5 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,5 prosenttia (31.3.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.