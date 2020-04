April 16, 2020 07:15 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote

16.4.2020 klo 14:15 EET

Hoivatilat Oyj hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat") hallitus on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Hoivatilojen osakkeilla ja Hoivatilojen osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalta.

Aureit Holding Oy ("Aureit Holding") omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Hoivatilojen osakkeista ja äänioikeuksista ja on siten käynnistänyt osakeyhtiölain ("OYL") 18 luvun mukaisen välimiesmenettelyn lunastaakseen kaikki jäljellä olevat Hoivatilojen vähemmistöosakkeenomistajien hallussa olevat osakkeet. Aureit Holding on pyytänyt, että lunastusmenettelyä varten nimitetty välimiesoikeus vahvistaa Aureit Holdingin lunastusoikeuden ja että Aureit Holdingilla on oikeus saada omistukseensa kaikki Hoivatilojen vähemmistöosakkeet joko asettamalla lunastushinnan maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden tai maksamalla lunastushinnan vähemmistöosakkeenomistajille.

Hoivatilat jättää tänään Nasdaq Helsingin listauskomitealle osakkeiden pörssilistalta poistamista koskevan hakemuksen. Hakemuksessa pyydetään, että Hoivatilojen osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingin pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Aureit Holding on saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen ulkona oleviin osakkeisiin OYL:n 18 luvun 6 §:n tai 11 §:n mukaisesti.

Lisätietoa

Jussi Karjula

toimitusjohtaja

Hoivatilat Oyj

puh. +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa sekä käynnistänyt 200 kiinteistöhanketta eri puolilla Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi