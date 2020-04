Gereglementeerde Informatie

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

16 april 2020 om 21.00 CEST

Samenvatting van de kennisgeving

Nyrstar NV (de "Vennootschap") maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 16 april 2020 een transparantiemelding heeft ontvangen van Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde fysieke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde fysieke persoon, Etienne Schouppe BV, acht nog andere niet verder genoemde fysieke personen en Galina BV overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van de wet van 2 mei 2007.

In hun kennisgeving melden Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde fysieke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde fysieke persoon, Etienne Schouppe BV, acht nog andere niet verder genoemde fysieke personen en Galina BV dat, ingevolge de drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen en het sluiten of wijzigen van een akkoord van onderling overleg, op 7 april 2020, Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde fysieke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde fysieke persoon, Etienne Schouppe BV, negen nog andere niet verder genoemde fysieke personen en Galina BV 7,80% van de stemrechten van Nyrstar bezitten. Zij hebben aldus de deelnemingsdrempel van 7,5% overschreden.

Inhoud van de kennisgeving

De op 15 april 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving

Drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen

Het sluiten of wijzigen van een akkoord van onderling overleg

Kennisgeving door

Personen die in onderling overleg handelen

Kennisgevingsplichtige personen

Kris Vansanten

Kris Vansanten BV

Quanteus Group BV

Natuurlijke persoon

E3V & Partners BV

Natuurlijke persoon

Etienne Schouppe BV

Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon

Galina BV

Datum van drempeloverschrijding

07/04/2020

Overschreden drempel (in %)

7,5

Noemer

109.873.001

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stemrechten # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten Kris Vansanten 2.000.000 2.500.000 2,28% Kris Vansanten BV 500.000 500.000 0,46% Quanteus Group BV 3.000.000 3.000.000 2,73% Subtotaal 5.500.000 6.000.000 5,46% Natuurlijke persoon 755.155 755.155 0,69% E3V & Partners BV 494.845 744.845 0,68% Subtotaal 1.250.000 1.500.000 1,37% Natuurlijke persoon 0 0 0,00% Etienne Schouppe BV 110.000 110.000 0,10% Subtotaal 110.000 110.000 0,10% Natuurlijke persoon 26.000 0,02% Natuurlijke persoon 31.000 0,03% Galina BV 48.000 0,04% Subtotaal 105.000 0,10% Natuurlijke persoon 61.000 61.000 0,06% Natuurlijke persoon 720.000 720.000 0,66% Natuurlijke persoon 40 0,00% Natuurlijke persoon 1.784 0,00% Natuurlijke persoon 3.590 0,00% Natuurlijke persoon 2.112 0,00% Natuurlijke persoon 62.000 0,06% Subtotaal 781.000 850.526 0,77% TOTAL 8.565.526 0 7,80% 0,00% B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Na de transactie Houders van

gelijkgestelde

financiële instrumenten Type financieel instrument

Vervaldatum





DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermijn of -datum



DD/MM/YYYY of tekst # stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwikkeling TOTAAL 0 0 TOTAAL (A & B)



# stemrechten % stemrechten 8.565.526 7,80%

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)

Kris Vansanten controleert voor 90% Kris Vansanten bv en voor 75% Quanteus Group BV

Natuurlijke persoon controleert E3V & Partners BV

Natuurlijke persoon controleert Etienne Schouppe BV

Natuurlijke persoon en natuurlijke persoon controleren Galina BV

Bijkomende informatie

N/A

