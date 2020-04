Ændringer i afholdelsen af ordinær generalforsamling i Scandinavian Investment Group A/S

Generalforsamlingen i SIG A/S finder sted som planlagt den 23. april 2020 kl. 15.00, dvs. at den fremlagte dagsorden vil blive behandlet, herunder beretning og godkendelse af årsrapport.

I forlængelse af det fortsatte forbud mod arrangementer med mere end 10 personer har bestyrelsen i SIG A/S besluttet følgende ændringer: 





Alle aktionærer opfordres til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemme. Fristen for afgivelse af brevstemme, skal være behørigt registreret senest onsdag den 22. april 2020 kl. 12.00. Dokumentet forefindes på www.sca-inv-group.dk og på selskabets investor portal, som kan tilgås via www.sca-inv-group.dk. 

SIG A/S’ bestyrelse og direktion deltager i meget begrænset omfang, således at de repræsenteres af bestyrelsesformand Søren Dal Thomsen, formand for revisionsudvalget Jakob Have og selskabets CEO Michael Hove. Derudover deltager dirigent Jakob Schnack i generalforsamlingen. 

Arrangementet begrænses til alene at gennemføre generalforsamlingen, dvs. der er ingen form for forplejning. 

Formandens beretning, som kun foreligger på dansk, vil være tilgængelig på www.sca-inv-group.dk den 23. april 2020 fra ca. kl. 16.00



Bestyrelsen opfordrer aktionærerne til at respektere forsamlingsforbuddet, og derfor undlade fremmøde. Hvis aktionærerne vælger fremmøde og forsamlingsforbuddet dermed ikke kan overholdes, vil det have den konsekvens, at generalforsamlingen må aflyses og foranstaltninger må træffes til i stedet at gennemføre den på en anden måde.





Det kan oplyses, at 42,79 % af den stemmeberettigede aktiekapital ejet af AHJ A/S og MH Investment ApS, har meddelt, at det vil stemme for de af bestyrelsen fremsatte forslag.





Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

