20 april, 2020

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2020 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 8, våning två, Stockholm.

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan (www.ainohealth.com) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2020, och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda tisdagen den 12 maj 2020, gärna före klockan 15.00. Anmälan görs under adress Aino Health AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm med angivande av ”årsstämma”, eller per telefon +46 (0)107 888 600, eller via e-post till jochen.saxelin@ainohealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 12 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Godkännande av dagordning. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter. Val av revisor. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen



Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter



Det föreslås att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor



Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2020 fram till årsstämman 2021 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget samt att revisorsarvode skall utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter



Styrelseledamoten Martin Bunge-Meyer har avböjt omval. Det föreslås av ett urval av de större aktieägarna att omval sker av styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, och Klas Bonde, samt att Troy Suda väljs till ny styrelseledamot. Vidare föreslås att Tanja Ilic omväljs till styrelsens ordförande.

Information om nya styrelsemedlemmar

Troy Suda

Troy Suda är Chief Product Officer på Ticketmaster International. Han ansvarar för att definiera och implementera Ticketmasters produktstrategi på 28 olika marknader i Europa, Latinamerika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Troys team består av Produktledning, Produktstrategi och Designexperter i UK, Sverige, Kanada, Tyskland och Australien. Han är baserad på Ticketmaster Internationals huvudkontor i London, UK.

Troy har över 15 års erfarenhet från produktutveckling, produktledning och produktmarknadsföring, samt framgångsrikt arbete inom finansiella tjänster, e-handel, detaljhandeln och resebranschen. Troy har haft ett antal seniora roller inom välkända varumärken i Europa, bland annat ledarroller på Hotels.com (Expedia Inc) och Lonely Planet. Han har också under 10 år haft olika roller inom marknadsföring, strategi och produktutveckling hos det australiensiska företaget Coles Group & Myer.

Efter studier på ett antal universitet på olika platser i världen så har Troy både en Bachelor of Business (Marketing) och en Master of Commerce (E-Commerce). Han har bland annat studerat på RMIT University (Melbourne), The University of Melbourne och Columbia Business School (New York).

Punkt 11 – Val av revisor



Det föreslås att revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor Helene Sjöström, omväljs till revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler



Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.



Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 15 934 979 aktier, motsvarande sammanlagt 15 934 979 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Skeppargatan 8 i Stockholm) samt på Bolagets webbplats (www.ainohealth.com) senast från och med den 20 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2020

Aino Health AB (publ)

Styrelsen





Denna informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 19.30 CEST den 20 april 2020.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221



Certified Adviser:

Erik Penser Bank,

Tel: 08 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information: https://investors.ainohealth.com/

