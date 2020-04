Gabriel Holding A/S

April 20, 2020 13:30 ET

Gabriel Holding A/S realiserer et solidt første halvår af regnskabsåret 2019/20, men udbrud af coronavirus (COVID-19) påvirker imidlertid de markedsmæssige forudsætninger for selskabet negativt. Forventningerne til regnskabsåret 2019/20 opdateres som følge heraf.



Gabriel Holding A/S suspenderede d. 20. marts 2020 midlertidigt de finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20.



I henhold til koncernens finanskalender offentliggøres regnskabet for årets første halvår (1. oktober 2019 – 31. marts 2020) d. 30. april 2020. Halvårsrapporten offentliggøres i sin helhed på denne dato, men resume for perioden samt opdatering af de finansielle forventninger offentliggøres hermed.

Resumé

Omsætningen steg med 74,2 mio.kr. (22%) til 418,0 mio. kr. (343,7 mio. kr.). I 2. kvartal udgjorde stigningen 20% til 213,6 mio. kr. (178,4 mio. kr.)

Resultat af primær drift (EBIT) steg med 10% til 39,7 mio. kr. (36,0 mio. kr.). I 2. kvartal udgjorde stigningen 18% til 22,6 mio. kr. (19,2 mio. kr.).

Nettofinansieringen blev i halvåret -4,9 mio. kr. (-0,7 mio. kr.) primært som følge af øget træk på kreditter, valutaudsving i perioden samt påvirkning fra IFRS 16.

Resultat før skat steg til 36,7 mio. kr. (36,4 mio. kr.) I 2. kvartal steg resultat før skat med 8% til 21,1 mio. kr. (19,6 mio. kr.).



Afkastningsgraden blev 19,9% (24,9%).

Overskudsgraden blev 9,5% (10,5%).

Forventninger til regnskabsåret 2019/20:

Den realiserede omsætning og indtjening i første halvår svarer til ledelsens forventninger.

Forudsætningerne for fortsat vækst i de kommende måneder er dog, som følge af udbrud af coronavirus (COVID-19), væsentligt forringet.

Udbruddet vil påvirke de markedsmæssige forudsætninger for selskabet negativt og sigtbarheden i markedet er for nuværende særdeles begrænset. Dette vanskeliggør fastlæggelse af valide forventninger til omsætning og resultat for hele regnskabsåret 2019/20, som således er påhæftet en høj grad af usikkerhed.

Baseret på en forventning om en negativ markedsmæssig påvirkning i hele 2. halvår opgøres selskabets forventninger til hele regnskabsåret til en omsætning på 670-690 mio. kr. (708 mio. kr.) og et resultat før skat på 10-15 mio. kr. (69,3 mio. kr.).

Forventningerne til 2. halvår er således en omsætningstilbagegang på 25-30% og et negativt resultat før skat på 22 – 27 mio. kr.





