Trygs bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2020.





Præmievækst på 8,9 % (6,0% eksklusive Alka i 1. kvartal 2019), forsikringsteknisk resultat på 672 mio. DKK (626 mio. DKK) positivt påvirket af udviklingen i kerneforretningen, et lavere niveau af storskader samt Alka synergier. Udbruddet af COVID-19 havde en negativ nettoeffekt på -40 mio. DKK drevet af rejseforsikringsskader på -115 mio. DKK (-255 mio. DKK før reassurance) delvist opvejet af lavere frekvenser i andre brancher (inklusiv, men ikke udelukkende, motorforsikring) på 75 mio. DKK. I en selskabsmeddelelse udsendt 27. marts blev det oplyst at investeringsresultatet var negativt med cirka -1.100 mio. DKK. Det realiserede investeringsresultat for 1. kvartal på -980 mio. DKK (353 mio. DKK) var drevet af ekstremt negative finansielle markeder karakteriseret ved tab på stort set alle aktivklasser. Resultat før skat på -372 mio. DKK (930 mio. DKK). I førnævnte selskabsmeddelelse, bekræftede Tryg forventningerne til et forsikringsteknisk resultat på 3,3 mia. DKK for 2020, men ophævede samtidig målet om egenkapitalforrentning og har besluttet at overgå til helårligt udbytte for 2020 (med uændret udbyttepolitik), som resultat af den høje usikkerhed i de finansielle markeder siden udbruddet af COVID-19. Solvensratio på 159.

Højdepunkter 1. kvartal 2020

Præmievækst på 8,9 % (6.0% eksklusive Alka) i lokal valuta

Forsikringsteknisk resultat på 672 mio. DKK (626 mio. DKK), drevet af en combined ratio på 88.0

Underliggende erstatningsprocent forbedret i Privat og Tryg-koncernen med 0,4 og 0,5

Omkostningsprocent på 14,1 (14,0)

Investeringsresultat (fri portefølje) på -713 mio. DKK (373 mio. DKK)

Samlet investeringsafkast på -980 mio. DKK (353 mio. DKK)

Resultat før skat på -372 mio. DKK (930 mio. DKK)

Tryg har besluttet at overgå til helårligt udbytte for 2020 (I modsætning til kvartalsudbytte)

Solvensratio på 159 og godkendt intern model den 20. april medfører reduktion i kapitalkrav på cirka 400 mio. DKK

Kundemål og højdepunkter 1. kvartal 2020

Transactional Net Promotor Score (TNPS) på højeste niveau nogensinde med 69 (67)

Antal produkter pr. kunde 3,9 (3,8)

For 5. år i træk udbetaler TryghedsGruppen en bonus på 8% til medlemmerne

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Jeg er rigtig glad for, at vi i denne tid kan konstatere at vi har en robust forretningsmodel, der er i stand til at levere et solidt forsikringsteknisk resultat, der ligger lidt højere end første kvartal 2019. Tryg er ligesom mange andre virksomheder påvirket af COVID-19 krisen, særligt på investeringsresultatet, men også i vores rejseskadeafdelinger, der i første kvartal har hjulpet ca. 30.000 kunder i Danmark, Norge og Sverige med COVID-19 relaterede skader (afbestilling og hjemtransport), der skal lægges oveni det normale niveau af skadeanmeldelser. Det har kostet Tryg 255 mio. DKK og efter hjælp fra reassurance 115 mio. DKK.



Samtidig kan vi se en positiv udvikling på andre skadetyper ifm. COVID-19, da befolkningen er mere hjemme. I marts måned har vi i Danmark oplevet 15 pct. færre skader på bil og indbo (færre indbrud), 20 pct. færre skader på ulykke og 35 pct. færre på sundhed, efter sundhedsvæsnet lukkede ned.

Det ændrer dog ikke ved, at COVID-19 krisen i første kvartal samlet set påvirker Tryg negativt – både på skadedelen, selv når de positive skadeeffekter er medregnet, hvilket medvirker til en samlet negativ nettoeffekt på -40 mio. DKK. Derudover rapporterer Tryg et investeringsresultat på knap -1 mia. DKK.

Endeligt vil jeg fremhæve, at vi er stolte over, at vi i en tid med ekstra pres på telefonerne (vi fik på to uger i marts i vores rejseafdelinger det antal kald, vi normalt får på hele kvartalet i afdelingen) oplever den højeste kundetilfredshed nogensinde. Og kunderne kan også i år se frem til at modtage bonus fra TryghedsGruppen, der for femte år i træk har besluttet at udbetale medlemsbonus, der svarer til 8 pct. af kundernes præmieindbetalinger. Det betyder, at både Alka og Tryg-kunder, eller hver 4. borger i Danmark, får bonus for samlet set en milliard kroner i 2020.

Telekonference

Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Morten Hübbe og koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.



Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/da/Investor/ kort efter offentliggørelsestidspunktet.

