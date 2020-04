Dato: 21. april 2020

Selskabsmeddelelse nr.: 5

Blue Vision A/S – status på virksomhedsopkøb

Bestyrelsen i Blue Vision A/S har tidligere meddelt, at man har underskrevet et term sheet vedrørende køb af to selskaber. Som følge af udviklingen i markedet og den store usikkerhed vedr. estimering af årets omsætning, herunder som følge af COVID-19, er forhandlingerne udsat. Det er for nuværende ikke sikkert om aftalen bliver gennemført.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Nicolai Kærgaard på mobil nr. +45 26 22 99 11.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen