(2020-04-23) Kitron kan i dag melde om omsetnings- og resultatvekst for første kvartal. Ordrereserven var rekordhøy, og Kitron opprettholder utsiktene for 2020.

Kitrons driftsinntekter i første kvartal var 878 millioner kroner, en økning på 8 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten justert for valutaeffekter i konsolidering var 3 prosent.

Ordrereserven endte på 2 064 millioner kroner, en økning på 41 prosent sammenlignet med i fjor.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,7 prosent i første kvartal, mot 6,3 prosent i samme kvartal i fjor.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Første kvartal 2020 var et rekordkvartal for Kitron når det gjelder driftsinntekter, overskudd og ordrereserve. Kitron har reagert raskt for å tilpasse seg de globale rammebetingelsene forårsaket av utbruddet av koronapandemien. En rekke tiltak har vært på plass siden slutten av februar for å minimere risikoen for våre ansatte og vår kapasitet. Alle Kitrons anlegg kjøres med normal eller høy belastning. Vi ser at etterspørselsutsiktene har endret seg sammenlignet med forventningene ved inngangen til året. Veksten er sterkere innen medisinsk utstyr, lagerautomatisering og forsvarskommunikasjon. Veksten er svakere til flat for produkter der etterspørselen er mer direkte drevet av sluttforbrukere. Alt i alt opprettholder vi utsiktene for 2020.

Omsetningsvekst

Kitrons driftsinntekter i første kvartal utgjorde 878 millioner kroner, sammenlignet med 813 millioner i samme kvartal i fjor. Omsetningsveksten sammenlignet med det samme kvartalet i fjor var spesielt sterkt i markedssektoren Forsvar/Luftfart.

Rekordhøy ordrereserve

Ordrereserven endte på 2 064 millioner kroner, mot 1 466 millioner i fjor. Økningen i ordrereserve var særlig sterk innen sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom og Medisinsk utstyr. Den økte ordrereserven i sektoren Medisinsk utstyr er delvis relatert til korona-pandemien.

Forbedret lønnsomhet

Driftsresultat (EBIT) i første kvartal var 58,4 millioner kroner, mot 51,2 millioner i fjor. EBITDA var 82,7 millioner kroner, mot 68,6 millioner i fjor.

Resultat etter skatt utgjorde 40,9 millioner kroner, mot 37,5 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,23 kroner, opp fra 0,21 i fjor.

Kontantstrøm fra driften var 102,4 millioner kroner, sammenlignet med 25,4 millioner i første kvartal 2019.

Midlertidig økning i nøkkeltall for arbeidskapital

Netto arbeidskapital var 1 013 millioner kroner, en økning på 9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital som andel av driftsinntektene økte også. Selv om reduksjon av varelager fortsatt er et viktig mål for Kitron, har det i den ekstraordinære koronapandemi-situasjonen vært viktig å ha større lager for å sikre selskapets evne til å betjene kunder. På lengre sikt forventes kapitalnøkkeltallene å forbedre seg.

Utsikter

Selv om Kitron anerkjenner økt usikkerhet og forventer volatilitet, er selskapets samlede utsikter for 2020 uendret. For 2020 regner Kitron med at driftsinntektene vil vokse til mellom 3 300 og 3 700 millioner kroner. EBIT-marginen forventes å ligge mellom 6,4 og 7,0 prosent. Veksten er drevet av sektorene Forsvars/Luftfart og Medisinsk utstyr. Lønnsomheten er hovedsakelig drevet av vekst og driftsforbedringer i Norge, Kina og USA.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk). Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link: https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=hegnarmedia_20200423_3&customBtnColor=da7038,674429

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg